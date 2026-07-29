Sorin Grindeanu: Varianta unui Guvern minoritar rămâne pe masă

Scris de Realitatea.NET Publicat: 29 iul. 2026, 15:48

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat că varianta unui Guvern minoritar este în continuare posibilă, dacă nu se va ajunge la o majoritate parlamentară pentru formarea unui nou Executiv.

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