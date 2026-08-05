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Imagini șocante în centrul Bucureștiului! O limuzină de lux a fost cuprinsă de flăcări pe Calea Victoriei VIDEO

Incendiu limuzină/ Captură video

Incendiu limuzină/ Captură video

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat5 aug. 2026, 07:15
SursăRealitatea PLUS

A fost alertă uriașă în centrul Capitalei! O limuzină de lux a luat foc chiar pe Calea Victoriei.

Pompierii au intervenit la fața locului cu două autospeciale, iar polițiștii au blocat accesul pe Calea Victoriei atât pentru șoferi, cât și pentru pietoni.

Până în acest moment, nu se cunoaște dacă în limuzină se aflau persoane în momentul în care au izbucnit flăcările.

Autoritățile urmează să stabilească din ce motiv a luat foc.

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