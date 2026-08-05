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Social· 1 min citire
Imagini șocante în centrul Bucureștiului! O limuzină de lux a fost cuprinsă de flăcări pe Calea Victoriei VIDEO
Incendiu limuzină/ Captură video
Publicat5 aug. 2026, 07:15
SursăRealitatea PLUS
A fost alertă uriașă în centrul Capitalei! O limuzină de lux a luat foc chiar pe Calea Victoriei.
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