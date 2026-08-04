Canicula lovește din nou: restricții de circulație extinse și în alte județe din țară

Publicat 4 aug. 2026, 15:55 Actualizat 4 aug. 2026, 15:56

Canicula extinde restricțiile de circulație pentru vehiculele de peste 7,5 tone în încă trei județe, astfel că miercuri, 5 august, între orele 12:00 și 20:00, traficul greu va fi limitat pe drumurile naționale, drumurile expres și autostrăzile din Maramureș, Satu Mare, Sălaj, Bihor, Arad, Timiș și Caraș-Severin, în contextul avertizării de Cod Roșu de temperaturi extreme emise de ANM.

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