STB pregătește amenzi pentru pasagerii care fac zgomot în autobuze. Convorbirile pe speaker și muzica fără căști, vizate

Scris de Realitatea.NET Publicat: 4 aug. 2026, 14:49

STB vrea să introducă amenzi pentru cei care deranjează pasagerii în mijloacele de transport comun. Inițiativa vine pe fondul numărului tot mai mare de reclamații privind pasagerii care vorbesc la telefon pe difuzor, ascultă muzică fără căști sau urmăresc clipuri cu sunetul pornit.

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