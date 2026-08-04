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STB pregătește amenzi pentru pasagerii care fac zgomot în autobuze. Convorbirile pe speaker și muzica fără căști, vizate

STB

STB

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 4 aug. 2026, 14:49

STB vrea să introducă amenzi pentru cei care deranjează pasagerii în mijloacele de transport comun. Inițiativa vine pe fondul numărului tot mai mare de reclamații privind pasagerii care vorbesc la telefon pe difuzor, ascultă muzică fără căști sau urmăresc clipuri cu sunetul pornit.

Directorul general al Societății de Transport București, Andrei Bighea, a declarat că operatorul pregătește o campanie de conștientizare privind comportamentul adecvat în mijloacele de transport în comun.

STB vrea mai multă liniște în transportul public

„Mulți oameni uită să folosească căștile și aleg să vorbească la telefon pe difuzor. Acest lucru creează disconfort pentru ceilalți pasageri. Vom lansa o campanie de conștientizare pentru a explica de ce un astfel de comportament nu este potrivit în transportul public”, a spus Andrei Bighea.

Campania ar urma să vizeze, în principal, folosirea telefoanelor mobile la volum ridicat, inclusiv conversațiile purtate pe speaker, muzica redată fără căști și clipurile urmărite de pe rețelele sociale cu sunetul pornit.

Controale și amenzi, luate în calcul

În paralel cu acțiunea de informare, STB analizează intensificarea controalelor în mijloacele de transport public și aplicarea de sancțiuni pentru persoanele care tulbură ordinea și liniștea publică.

Potrivit directorului STB, compania a cerut sprijinul primăriilor de sector pentru desfășurarea acțiunilor și încearcă să formeze echipe mixte, alcătuite din polițiști locali și controlori de bilete.

Andrei Bighea a precizat pentru Gândul că legislația permite sancționarea călătorilor care perturbă ordinea publică. Astfel, persoanele care refuză să respecte reguli elementare de conviețuire în autobuze, tramvaie și troleibuze ar putea primi amenzi, pe lângă avertismentele transmise prin campania de informare.

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