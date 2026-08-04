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Apa restricționată în comuna Kogalniceanu, care găzduiește baza militară americană

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat4 aug. 2026, 14:24
Actualizat4 aug. 2026, 14:31

Localitatea care găzduiește baza americană din România devine prima din țară care oprește apa din cauza secetei. În comuna "Mihail Kogălniceanu" din Constanța, unde furnizarea de apă va fi oprită noaptea.

Locuitorii comunei Mihail Kogălniceanu vor rămâne fără apă pe timpul nopții, până la 15 septembrie, din cauza consumului ridicat raportat la nivelul resurselor, care scad rapid pe fondul caniculei și al lipsei precipitațiilor.

Într-o intervenție în exclusivitate la Reactualizarea Plus, primarul Ancuța Belu a declarat că măsura este temporară și că administrația locală este în permanentă legătură cu furnizorul de utilități.

Se caută soluții și, de când a început această criză, suntem într-o legătură permanentă cu operatorul. Ca UAT, suntem alături de locuitori și am ținut tot timpul legătura cu RAJA. Nu pot spune că este vina cuiva, pentru că este o criză la nivel național, ca să nu spun mondial”, a afirmat edilul.

Programul de întrerupere a alimentării cu apă este stabilit între orele 22:00 și 06:00, însă ar putea fi redus dacă nivelul din rezervoare va permite. Alimentarea cu apă a bazei americane nu este afectată, aceasta având un sistem independent de aprovizionare.

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