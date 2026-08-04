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Social· 1 min citire
Apa restricționată în comuna Kogalniceanu, care găzduiește baza militară americană
Publicat4 aug. 2026, 14:24
Actualizat4 aug. 2026, 14:31
Localitatea care găzduiește baza americană din România devine prima din țară care oprește apa din cauza secetei. În comuna "Mihail Kogălniceanu" din Constanța, unde furnizarea de apă va fi oprită noaptea.
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