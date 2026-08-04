Incendiu de proporții lângă Oradea: intervenție masivă a pompierilor în plin cod roșu de caniculă -VIDEO

Scris de Realitatea.NET Publicat: 4 aug. 2026, 13:16

Un incendiu de vegetație uscată a izbucnit marți, în jurul orei 11.30, în zona Parcului Industrial Borș, generând o coloană uriașă de fum negru vizibilă de la kilometri distanță. Flăcările s-au extins rapid pe aproximativ 600 de metri pătrați, cuprinzând o autoutilitară și un utilaj agricol aflat în zonă.

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