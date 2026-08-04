Strategia oncologică trebuie adaptată evoluției bolii

Scris de Realitatea.NET Publicat: 4 aug. 2026, 08:55

Uneori, boala oncologică depășește prostata sau reapare după tratamentul inițial. În această etapă, obiectivul nu mai este alegerea unei singure proceduri, ci combinarea terapiilor care pot controla cât mai bine evoluția cancerului.

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