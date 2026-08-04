Strategia oncologică trebuie adaptată evoluției bolii

Uneori, boala oncologică depășește prostata sau reapare după tratamentul inițial. În această etapă, obiectivul nu mai este alegerea unei singure proceduri, ci combinarea terapiilor care pot controla cât mai bine evoluția cancerului.
Cancerul de prostată avansat poate fi sensibil la tratamentul hormonal sau poate deveni, în timp, rezistent la scăderea testosteronului. Planul de tratament pentru cancer de prostată avansat poate include terapie de privare androgenică, medicamente care blochează mai eficient semnalizarea hormonală, chimioterapie, radioterapie sau tratamente țintite. Ordinea și asocierea lor depind de extinderea bolii, ritmul de evoluție, tratamentele anterioare, starea pacientului și caracteristicile biologice ale tumorii.
Examenul PET-CT PSMA poate arăta cu precizie unde s-a răspândit boala și dacă celulele tumorale exprimă ținta PSMA. La pacienții selectați, această informație poate permite administrarea terapiei cu lutețiu-177, care transportă radiația direct către celulele PSMA-pozitive. Testarea moleculară a tumorii poate identifica, de asemenea, modificări genetice pentru care există anumite terapii țintite.
Ai grijă de tine!
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