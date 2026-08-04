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Sanatate· 1 min citire
Realitatea medicală cu Nicole Păcuraru: De ce ne simțim mai bine când râdem?
Nicole Păcuraru explică, în ediția de astăzi a emisiunii Realitatea Medicală, puterea vindecătoare a râsului și de ce, după câteva momente de bună dispoziție, ne simțim mai relaxați, mai energici și mai optimiști. Aflăm ce se întâmplă în organism atunci când râdem și cum poate acest gest simplu să contribuie la starea noastră de bine.
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