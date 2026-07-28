Ursul-șofer care i-a făcut să râdă pe trecători! A claxonat ore în șir și a ținut un cartier întreg treaz

Un incident neobișnuit a stârnit uimire în statul american Colorado, după ce un urs a rămas blocat într-un SUV și a claxonat aproape toată noaptea. Locuitorii unei comunități din Gold Hill au fost treziți de zgomotul continuu, iar dimineața au descoperit că sursa „concertului” era chiar un animal sălbatic prins în interiorul autoturismului.
Un urs a rămas captiv într-un SUV și a claxonat ore întregi
Locuitorii din Gold Hill, Colorado, au petrecut o noapte albă din cauza unui claxon care nu se mai oprea, arată vice.com. La început, oamenii au crezut că este vorba despre o defecțiune sau despre o farsă, însă adevărul s-a dovedit a fi cu totul neașteptat.
Un urs intrase într-un SUV lăsat descuiat, cel mai probabil atras de mirosul din interior. După ce a pătruns în vehicul, animalul a împins accidental portiera, aceasta s-a închis, iar ursul a rămas captiv.
În încercarea disperată de a ieși, ursul s-a deplasat prin habitaclu și a apăsat în repetate rânduri pe claxon, zgomotul răsunând ore în șir și trezind întreaga zonă.
Operațiune de salvare la primele ore ale dimineții
După răsărit, proprietarii și vecinii au găsit o metodă sigură pentru a elibera animalul. Folosind o frânghie, aceștia au reușit să deschidă de la distanță portiera șoferului, evitând astfel contactul direct cu ursul.
Imediat ce ușa s-a deschis, animalul a ieșit în grabă și s-a refugiat în pădure.
În urma aventurii nocturne, SUV-ul a suferit pagube importante. Interiorul a fost aproape complet distrus, mai multe elemente ale caroseriei au fost avariate, iar airbagul șoferului s-a declanșat în timpul încercărilor ursului de a scăpa.
Astfel de incidente sunt tot mai frecvente
Specialiștii spun că asemenea situații nu mai reprezintă o raritate în statele americane unde urșii trăiesc în apropierea zonelor locuite.
În Colorado, autoritățile au intervenit și în trecut pentru eliberarea unor urși rămași blocați în autoturisme. Un caz similar a fost înregistrat în 2016, când un animal a devastat interiorul unei mașini Subaru înainte de a fi salvat.
În Carolina de Nord, un proprietar a fost trezit de polițiști după ce un urs fusese descoperit captiv în propria mașină, iar în California, în zona South Lake Tahoe, o femeie și-a găsit autoturismul ocupat de un urs care distrusese aproape complet habitaclul.
Un alt incident spectaculos a avut loc în Connecticut, unde o ursoaică și unul dintre puii săi au rămas blocați într-un autoturism, în timp ce un al doilea pui aștepta afară.
De ce ajung urșii în mașini
Experții în protecția faunei explică faptul că principalele cauze sunt autoturismele lăsate descuiate și alimentele sau ambalajele cu miros puternic uitate în interior.
Atrase de hrană, animalele pătrund cu ușurință în vehicule. Odată ce portierele se închid accidental, urșii rămân captivi și încearcă să iasă cu orice preț, provocând de cele mai multe ori pagube considerabile.
Organizația The Bear League, care monitorizează interacțiunile dintre oameni și urși în regiunea Lake Tahoe, estimează că doar în această zonă sunt raportate zilnic între 15 și 25 de cazuri în care urșii reușesc să intre în autoturisme aflate în căutare de hrană.
Autoritățile le recomandă șoferilor să încuie întotdeauna mașinile și să nu lase alimente sau obiecte cu miros puternic în interior, pentru a evita astfel de incidente care pot pune în pericol atât animalele, cât și oamenii.