Ursul-șofer care i-a făcut să râdă pe trecători! A claxonat ore în șir și a ținut un cartier întreg treaz

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 28 iul. 2026, 10:13

Un incident neobișnuit a stârnit uimire în statul american Colorado, după ce un urs a rămas blocat într-un SUV și a claxonat aproape toată noaptea. Locuitorii unei comunități din Gold Hill au fost treziți de zgomotul continuu, iar dimineața au descoperit că sursa „concertului” era chiar un animal sălbatic prins în interiorul autoturismului.

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