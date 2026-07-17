De ce pleacă pisicile de acasă, chiar dacă au tot ce le trebuie. Cele 10 motive care le împing să hoinărească

Mulți stăpâni de pisici sunt convinși că, dacă animalul are hrană, un loc călduros unde să doarmă și este răsfățat zilnic, nu va avea niciun motiv să plece de acasă. Cu toate acestea, realitatea este diferită. Chiar și pisicile care trăiesc în cele mai bune condiții pot profita de o ușă sau de o fereastră deschisă pentru a ieși afară, iar uneori dispar ore sau chiar zile întregi.
Comportamentul nu înseamnă neapărat că animalul nu se simte bine în locuință. Specialiștii spun că, în multe cazuri, instinctele naturale, curiozitatea sau schimbările din mediul în care trăiește sunt suficiente pentru a determina o pisică să pornească într-o aventură pe cont propriu.
Curiozitatea le împinge să exploreze
Pisicile sunt recunoscute pentru dorința lor de a descoperi tot ce este nou. O scară de bloc, o curte necunoscută sau un colț al cartierului pot deveni rapid locuri pe care simt nevoia să le cerceteze.
Spiritul lor explorator este unul dintre cele mai frecvente motive pentru care ies din casă, chiar dacă în interior nu le lipsește nimic.
Instinctul de vânător nu dispare
Indiferent dacă locuiesc la bloc sau la casă, pisicile rămân prădători prin natura lor.
Prezența unei păsări, a unui șoarece sau chiar a unei insecte le poate trezi instinctul de vânătoare și le poate determina să urmărească prada dincolo de limitele locuinței.
Își apără sau își caută un teritoriu
Teritoriul este foarte important pentru majoritatea pisicilor.
Atunci când apar alte feline în zonă, pot izbucni conflicte pentru dominanță. Unele pisici pleacă pentru a-și extinde teritoriul, iar altele caută un loc în care să nu mai fie nevoite să concureze cu rivalii.
Schimbările din casă le pot stresa
Pisicile sunt sensibile la modificările din mediul în care trăiesc.
Lucrările de renovare, zgomotele puternice, mutarea într-o altă locuință sau apariția unui nou membru al familiei ori a unui alt animal de companie le pot provoca stres. În astfel de situații, unele aleg să plece în căutarea unui loc mai liniștit.
Au nevoie de mai mult decât aceeași rutină zilnică
Chiar dacă sunt îngrijite corespunzător, unele pisici simt nevoia de diversitate.
Repetarea acelorași activități zi de zi le poate face să caute experiențe noi în exterior, unde fiecare zi aduce mirosuri, sunete și locuri diferite.
Vor să interacționeze cu alte animale
Deși sunt considerate independente, multe pisici caută compania altor feline.
Dacă nu au ocazia să socializeze, este posibil să iasă afară pentru a intra în contact cu alte animale din zonă.
Instinctul de reproducere este foarte puternic
În cazul pisicilor necastrate, dorința de împerechere este unul dintre cele mai frecvente motive pentru care dispar de acasă.
Mai ales masculii pot parcurge distanțe mari în căutarea unei partenere, fără să țină cont de pericolele întâlnite pe drum.
Libertatea face parte din natura lor
Pisicile apreciază independența și, uneori, simt pur și simplu nevoia să se plimbe fără restricții.
Chiar dacă se întorc acasă după câteva ore, aceste ieșiri le oferă posibilitatea de a-și satisface instinctele și de a explora mediul înconjurător.
Neglijarea sau tratamentele agresive le pot face să plece
Există și situații mai puțin fericite, în care o pisică fuge pentru că nu se simte în siguranță.
Lipsa îngrijirii, neglijența sau comportamentul agresiv al oamenilor o pot determina să caute un loc în care să se simtă protejată.
Uneori nu fug, ci pur și simplu se pierd
Nu toate disparițiile sunt intenționate.
O ușă uitată deschisă, o fereastră prin care reușesc să iasă sau un moment de neatenție pot fi suficiente pentru ca pisica să ajungă într-un loc necunoscut. Odată dezorientată, aceasta poate avea dificultăți în a găsi drumul înapoi, chiar dacă încearcă să revină acasă.
Înțelegerea acestor comportamente îi poate ajuta pe proprietari să le ofere pisicilor un mediu mai sigur și mai stimulativ. Joaca, atenția, spațiul adecvat și reducerea surselor de stres pot diminua dorința animalului de a pleca, însă instinctele naturale vor rămâne întotdeauna o parte importantă din comportamentul oricărei pisici.