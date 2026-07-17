De ce pleacă pisicile de acasă, chiar dacă au tot ce le trebuie. Cele 10 motive care le împing să hoinărească

Scris de Realitatea.NET Publicat: 17 iul. 2026, 20:02

Mulți stăpâni de pisici sunt convinși că, dacă animalul are hrană, un loc călduros unde să doarmă și este răsfățat zilnic, nu va avea niciun motiv să plece de acasă. Cu toate acestea, realitatea este diferită. Chiar și pisicile care trăiesc în cele mai bune condiții pot profita de o ușă sau de o fereastră deschisă pentru a ieși afară, iar uneori dispar ore sau chiar zile întregi.

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