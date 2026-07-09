Meduzele care îți pot transforma vacanța într-un coșmar. Unele specii pot provoca reacții grave și chiar complicații medicale

Mii de români își petrec în fiecare vară concediul la mare, fie pe litoralul românesc, fie în destinații populare precum Grecia, Turcia, Croația, Italia sau Spania. Însă, pe măsură ce temperaturile apelor europene continuă să crească, meduzele au devenit o prezență tot mai frecventă în zonele de coastă, iar unele dintre ele pot transforma o zi de relaxare într-o experiență neplăcută sau chiar periculoasă.
Cele mai multe specii întâlnite în Europa sunt inofensive, însă există și meduze ale căror înțepături pot provoca arsuri, iritații severe, reacții alergice și, în situații extreme, complicații medicale importante.
Meduza aurie este cea mai răspândită și, de regulă, nu provoacă probleme
Una dintre cele mai cunoscute specii este meduza aurie, întâlnită frecvent în Marea Baltică și în Marea Nordului.
Aceasta poate fi recunoscută cu ușurință după cele patru formațiuni circulare vizibile în centrul umbrelei sale transparente.
Specia își face apariția mai ales în timpul verii și la începutul toamnei, iar contactul cu ea nu produce, în general, efecte grave. În cele mai multe cazuri, înțepătura poate provoca cel mult o ușoară iritare a pielii în zona afectată.
Meduza de foc poate provoca o senzație puternică de arsură
Mult mai problematică este meduza de foc, cunoscută sub denumirea științifică Cyanea capillata.
Această specie poate ajunge la dimensiuni impresionante. Umbrela sa poate avea un diametru de până la 50 de centimetri, iar tentaculele se pot întinde până la aproximativ 30 de metri.
Înțepătura sa provoacă o senzație intensă de arsură, iar riscul nu dispare odată cu moartea animalului. Specialiștii avertizează că și tentaculele desprinse rămân active o perioadă și pot provoca înțepături chiar dacă meduza nu mai este vie.
Meduza de foc poate fi întâlnită în Marea Nordului și în Atlanticul de Nord, dar apare și în apropierea coastelor Marii Britanii, Norvegiei, Islandei, Spaniei, Franței, Italiei, Greciei, Croației și Turciei.
Meduza mov este considerată cea mai periculoasă specie din Marea Mediterană
Turiștii care își petrec vacanțele în zona Mediteranei trebuie să fie atenți în special la meduza mov, Pelagia noctiluca.
Aceasta este considerată cea mai periculoasă specie întâlnită în apele Mării Mediterane.
Înțepătura ei poate provoca dureri intense, apariția unor pete roșii, inflamații, mâncărimi puternice și chiar reacții alergice.
În anumite situații, simptomele pot necesita intervenția rapidă a medicilor.
Ce trebuie făcut dacă ai fost înțepat de o meduză
Medicii spun că primul lucru de evitat este frecarea zonei afectate. De asemenea, locul înțepăturii nu trebuie spălat cu apă dulce.
Tentaculele rămase pe piele trebuie îndepărtate cu grijă, folosind o pensetă, iar zona afectată trebuie clătită exclusiv cu apă de mare.
Pentru calmarea durerii, specialiștii recomandă aplicarea unor comprese calde sau scufundarea zonei afectate în apă cu o temperatură de 40-45 de grade Celsius timp de 20 până la 45 de minute.
Medicii mai atrag atenția că nu este indicată utilizarea alcoolului sau a urinei, deoarece aceste metode pot agrava leziunea.
Dacă după înțepătură apar și alte simptome sau starea persoanei afectate se înrăutățește, este necesară prezentarea de urgență la medic.