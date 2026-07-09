Meduzele care îți pot transforma vacanța într-un coșmar. Unele specii pot provoca reacții grave și chiar complicații medicale

Scris de Realitatea.NET Publicat: 9 iul. 2026, 12:50

Mii de români își petrec în fiecare vară concediul la mare, fie pe litoralul românesc, fie în destinații populare precum Grecia, Turcia, Croația, Italia sau Spania. Însă, pe măsură ce temperaturile apelor europene continuă să crească, meduzele au devenit o prezență tot mai frecventă în zonele de coastă, iar unele dintre ele pot transforma o zi de relaxare într-o experiență neplăcută sau chiar periculoasă.

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