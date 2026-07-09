UE reanalizează dosarul care ar putea deschide calea unei supravegheri generalizate a mesajelor private

Publicat 9 iul. 2026, 12:25 Actualizat 9 iul. 2026, 12:26 Sursă merkur.de

Uniunea Europeană se află din nou în centrul unei dispute aprinse privind protecția vieții private, după relansarea unei inițiative care ar putea permite verificarea automată a mesajelor private trimise prin platformele de comunicare online.

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