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Social· 1 min citire
Ursoaică eutanasiată în Poiana Brașov după ce a revenit în stațiune, deși fusese relocată
Ursoaică / Arhivă foto
Autoritățile din Brașov au capturat și eutanasiat o ursoaică observată în repetate rânduri în zona unui hotel din Poiana Brașov. Animalul fusese relocat și anul trecut, însă s-a întors în aceeași zonă.
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