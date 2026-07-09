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Ursoaică eutanasiată în Poiana Brașov după ce a revenit în stațiune, deși fusese relocată

Ursoaică / Arhivă foto

Ursoaică / Arhivă foto

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 9 iul. 2026, 10:55

Autoritățile din Brașov au capturat și eutanasiat o ursoaică observată în repetate rânduri în zona unui hotel din Poiana Brașov. Animalul fusese relocat și anul trecut, însă s-a întors în aceeași zonă.

Intervenţia autorităţilor din municipiul Braşov a avut loc în cursul nopţii de miercuri spre joi, după ce a fost semnalată prezenţa unei ursoaice în zona hotelului Piatra Mare din Poiana Braşov.

Decizia privind eutanasierea a fost luată întrucât animalul fusese capturat şi relocat, însă a revenit în staţiune. 

„Având în vedere că aceasta a fost alungată de mai multe ori şi s-a constatat, în urma identificării după crotaliul pe care îl avea, că şi anul trecut a mai fost capturată tot în Poiană, relocată şi s-a întors în aceeaşi zonă, comisia a luat decizia eutanasierii ei”, informează Primăria Braşov.

În ultima perioadă, zece urşi care au intrat în mod repetat în zone din municipiul Braşov au fost omorâţi.

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