Tentative de fraudă online sub pretextul unor amenzi de circulație false. Avertismentul DNSC

Scris de Realitatea.NET Publicat: 8 iul. 2026, 21:06

Noi tentative de fraudă online îi vizează pe șoferi. Directoratul Național de Securitate Cibernetică (DNSC) avertizează că escrocii trimit notificări privind presupuse amenzi de circulație neachitate, încercând să îi determine pe destinatari să acceseze linkuri frauduloase și să își divulge datele personale sau bancare.

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