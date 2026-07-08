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Furtună puternică în Galați: municipiul, lovit de vijelie și ploaie torențială. Județul se află sub avertizări Cod Galben VIDEO

Furtună Galați/ Captură video

Furtună Galați/ Captură video

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 8 iul. 2026, 14:34

O furtună puternică a izbucnit miercuri după-amiază în municipiul Galați, unde rafalele de vânt și ploaia torențială au redus semnificativ vizibilitatea, conform imaginilor publicate în mediul online, care surprind amploarea fenomenului meteo. Județul Galați se află sub avertizări Cod Galben până vineri noaptea.

Municipiul Galați este afectat de o furtună puternică, însoțită de rafale intense de vânt și de precipitații abundente.

Un videoclip publicat de pagina de Facebook Meteo Plus arată cum ploaia torențială și vântul puternic au redus considerabil vizibilitatea, iar copacii sunt pur și simplu înclinați de rafale.

Fenomenele severe se produc în contextul avertizărilor meteorologice emise de Administrația Națională de Meteorologie. Județul Galați se află sub Cod Galben de intensificări ale vântului, instabilitate atmosferică și averse însemnate cantitativ.

Potrivit ANM, sunt așteptate rafale de vânt de 50–70 km/h, iar izolat acestea pot depăși 80 km/h. De asemenea, sunt prognozate averse torențiale, descărcări electrice și căderi de grindină de mici și medii dimensiuni, cu cantități de apă ce pot ajunge la 15–30 l/mp, iar pe arii restrânse chiar peste 40 l/mp în intervale scurte de timp.

În plus de asta, meteorologii au emis și o nouă avertizare Cod Galben pentru intervalul 9 iulie, ora 12:00 – 10 iulie, ora 02:00, vizând instabilitate atmosferică accentuată în Muntenia, Dobrogea și vestul și sudul Moldovei, inclusiv județul Galați. În această perioadă sunt prognozate noi episoade de ploi torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului, vijelii și grindină.

Autoritățile recomandă populației să evite deplasările care nu sunt urgente pe durata manifestării fenomenelor severe, să nu se adăpostească sub copaci sau în apropierea elementelor care pot fi doborâte de vânt și să urmărească în permanență informările oficiale emise de ANM și autorități.

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