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Social· 2 min citire
Furtună puternică în Galați: municipiul, lovit de vijelie și ploaie torențială. Județul se află sub avertizări Cod Galben VIDEO
Furtună Galați/ Captură video
O furtună puternică a izbucnit miercuri după-amiază în municipiul Galați, unde rafalele de vânt și ploaia torențială au redus semnificativ vizibilitatea, conform imaginilor publicate în mediul online, care surprind amploarea fenomenului meteo. Județul Galați se află sub avertizări Cod Galben până vineri noaptea.
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