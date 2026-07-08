Un livrator nepalez a fost bătut în Cluj. Reacția unei femei care l-a văzut tremurând: „M-am dus la el și l-am îmbrățișat”

Un incident petrecut în Florești a provocat numeroase reacții în mediul online, după ce un curier nepalez ar fi fost agresat de un localnic.
Printre cei care au aflat de cele întâmplate s-a numărat și Rocsana Contraș, șefa Departamentului Arii Protejate din cadrul Salvamont Cluj, cunoscută pentru implicarea în acțiuni caritabile. Aceasta a povestit ce a văzut și ce a simțit după incident.
„Mi-a fost rușine”
Rocsana Contraș spune că a rămas profund marcată de cele petrecute și că a trăit un sentiment de rușine pe care l-a simțit foarte rar.
„În seara asta mi-a fost rușine. O rușine cum rar am simțit. O scenă pe care nu credeam că o voi vedea în comunitatea noastră: un curier nepalez de la Tazz a fost lovit cu sălbăticie de un «cetățean model» din Florești”, a scris aceasta.
Potrivit relatării sale, în urma agresiunii, livratorului i-a fost rupt ceasul de la mână și a fost avariat și scuterul pe care îl folosește pentru a-și face meseria.
„Omului i-a fost rupt ceasul de la mână, un ceas ieftin, cu o curea de gumă. I-a fost avariat și scooterul, adică unealta cu care își câștigă existența”, a transmis Rocsana Contraș.
„M-am dus la el, l-am îmbrățișat și i-am dat 100 de lei”
Impresionată de starea în care se afla curierul, femeia a decis să meargă la el și să îi arate că gestul agresorului nu reflectă întreaga comunitate.
„Stai liniștit «consătene» m-am dus la el, l-am îmbrățișat, i-am dat 100 de lei. Nu pentru că banii pot șterge ce s-a întâmplat, ci pentru că am simțit nevoia să-i spun că nu toți oamenii din Florești sunt așa. L-am încurajat și i-am spus să aibă grijă de el”, a spus Rocsana Contraș.
Aceasta a mai povestit că bărbatul era vizibil afectat și încerca să le explice celor care au ajuns lângă el ce se întâmplase.
„Nepalezul tremura”
Potrivit Rocsanei Contraș, întreaga scenă a fost văzută și de fiica sa, care a privit incidentul de la geam.
„Fiica mea a văzut întreaga scenă de la geam. Mi-e greu să-i explic cum un adult poate alege violența în locul omeniei. Nepalezul tremura și explica celor care am ajuns la el că nu avea internet.”
Mesajul publicat de aceasta s-a încheiat cu un apel la respect față de muncitorii străini care au venit în România pentru a lucra.
„Celor care îi privesc de sus pe acești oameni le spun atât: nu sunt aici pentru că le este ușor. Au plecat la mii de kilometri de casă să lucreze ca și robii, de multe ori în condiții pe care puțini dintre noi le-ar accepta. Merită respect, nu pumni”, spune ea.
Rocsana Contraș consideră că adevăratul nivel de civilizație al unei comunități se vede în modul în care sunt tratați oamenii aflați în situații vulnerabile.
„Dacă vrem să fim o comunitate civilizată, atunci civilizația începe cu felul în care îi tratăm pe cei mai amărâți”, a transmis Rocsana Contraș.