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Politica· 1 min citire
Răzbunarea găștii Bolojan. Rareș Bogdan, dat afară la ordinul premierului demis: „Le stăteam în coastă, au nevoie de slugi”
Rareș Bogdan
Publicat1 iul. 2026, 15:21
SursăRealitatea PLUS
„Le stăteam în coastă, au nevoie de slugi”, a spus Rareș Bogdan, după ce a fost mazilit de Ilie Bolojan. Într-o reacție în exclusivitate pentru REALITATEA PLUS, europarlamentarul a explicat că decizia de a fi dat afară din Partidul Popular European a fost luată a doua zi după congresul în care i s-a cerut demisia din PNL.
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