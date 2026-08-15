Augustin Zegrean taxează dur la întâlnirea dintre Ilie Bolojan și șefa CCR: „Nu au ce discuta în birouri pe nu știu unde”

Augustin Zegrean, fost președinte al Curții Constituționale, critică dur întâlnirea neoficială dintre actuala șefă a CCR, Elena Simina Tănăsescu, și premierul demis Ilie Bolojan. Fostul judecător susține că o astfel de întâlnire încalcă flagrant normele de conduită instituțională și nu își găsește nicio justificare în spatele ușilor închise.
Fostul președinte al Curții Constituționale a României, Augustin Zegrean, a criticat în termeni duri întrevederea neanunțată dintre Elena Simina Tănăsescu și premierul demisionar Ilie Bolojan. Discuția purtată în spatele ușilor închise în biroul președintelui Senatului ridică semne mari de întrebare, mai ales în contextul în care CCR urmează să se pronunțe pe dosare grele cu mize politice și economice majore.
Zero subordonare și lipsă de oportunitate
Zegrean a punctat că o astfel de abordare afectează grav aparența de independență a instanței constituționale. CCR și Executivul activează în sfere complet independente. Între cele două instituții nu există niciun raport de subordonare care să justifice întâlniri private. Atribuțiile actualului șef al Guvernului sunt limitate la administrarea treburilor curente, neexistând un temei oficial pentru consultări neoficiale cu șefa CCR.
Întâlnirea are loc chiar înaintea ședinței de plen de luni, 17 august, când judecătorii trebuie să decidă asupra unor acte normative esențiale din PNRR, cum ar fi Legea integrității și Strategia pentru biodiversitate. „Nu este normală deoarece, constituțional, aceste două persoane au atribuții prevăzute în Constituție. Nu au ce discuta în birouri pe nu știu unde [...]. Dacă au făcut-o, nu este în regulă. Ei discută doar instituțional”, a declarat Augustin Zegrean.
Cum se desfășurau întâlnirile la vârful CCR în mandatul lui Zegrean
Fostul magistrat a reamintit că transparența este singura garanție a imparțialității și a dat exemple din perioada în care a condus instanța constituțională:
Relația cu presa: Toate declarațiile și pozițiile erau exprimate public, pe scările instituției.
Întrevederi la nivel înalt: Eventualele discuții cu foștii președinți ai țării – Traian Băsescu sau Klaus Iohannis – au avut loc exclusiv în cadru oficial, în prezența întregului corp de judecători, și niciodată în mod privat.
Ponderea votului: Zegrean a amintit că președintele CCR are un singur vot în plen, la fel ca ceilalți judecători, astfel că orice încercare de negociere individuală este lipsită de sens.
Transparența, o obligație confirmată de CEDO
Subiectul a stârnit un val de reacții în mediul juridic. Avocatul Toni Neacșu a amintit că agenda de lucru și întâlnirile membrilor CCR au caracter public. Invocând decizii recente ale Curții Europene a Drepturilor Omului, Neacșu a subliniat că, în momente de interes public major, transparența totală privind contactele dintre politicieni și magistrați devine obligatorie pentru a menține încrederea în justiție.