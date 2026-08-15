Eduard Koler (deputat AUR):„Dezastrul care a dus la închiderea reactorului 2 de la Cernavodă putea fi evitat foarte ușor”

Deputatul AUR Eduard Koler acuză autoritățile de lipsă de coordonare, precum și de întârzierea lucrărilor de dragare a Dunării, care au contribuit la situația ce a dus la închiderea reactorului 2 de la Cernavodă.
Deputatul AUR explică faptul că dragarea constantă a fluviului ar fi trebuit realizată de ani de zile și avertizează că lucrările contractate în prezent sunt insuficiente atât pentru rezolvarea problemelor existente, cât și pentru valorificarea Dunării ca principală cale navigabilă a României.
„Dezastrul care a dus la închiderea reactorului 2 de la Cernavodă putea fi evitat foarte ușor. Doar că noi nu avem conducere în țara asta, nu avem un prim-ministru care să pună cap la cap informația de la Ministerul Mediului, de la Ministerul Transporturilor și să fie capabil să ia o decizie astfel încât Dunărea să poată să fie folosită la adevăratea ei capacitate. Uitați-vă în spatele meu câtă Dunăre avem.
La Drobeta Turnul Severin este Dunăre suficientă și de la Gura Văii înspre Belgrad este și mai multă. Doar că, vedeți, ea trebuie dragată. Și asta era prima măsură care trebuia luată. Și nu de acum, de acum 5 ani de zile. Trebuia să dragăm Dunărea în mod constant ca să o facem și noi navigabilă măcar 340 de zile pe an.
În momentul de față există o firmă care lucrează și lucrează foarte bine pentru dragare. Dar firma respectivă a primit comanda, când credeți, în 1 august. Deci de pe 10 iulie pe 1 august n-au făcut nimic. Au stat și au găsit ei soluții, să arunce stânci în aer, să scufunde barje. Acea firmă scoate 15.000 de metri cubi și are contract pentru 100.000 de metri cubi de dragat. Dar, oameni buni, noi avem nevoie de 4-500.000 minim în zona respectivă și problema era rezolvată. Și ei de-abia în 3 august s-au apucat de treabă și asta cu foarte mari eforturi, pentru că nu le-au dat comandă cei de la FDJ.
Cine este ministrul Transportului în momentul de față, știți? Cine este prim-ministru, știți? Cine este ministrul Mediului, știți? E, oamenii ăștia, trebuiau să fie puși cap la cap și să lucreze și să dea comandă începând din iulie. De fapt, trebuia de acum 5 ani, dar măcar în iulie, în 10 iulie, aveau termen și aveau timp o lună de zile, de când au primit informare de la Apele Române, până când au început să lucreze, să facă lucrul ăsta.
Nici acum nu înțeleg că ceea ce fac ei cu 100 de mii este aproape nimic. 100.000 de metri cubi este aproape nimic. Acolo trebuie dragați 400.000-500.000, trebuie lărgită gura Dunării vechi pentru ca să se schimbe curenții. Altfel, nu faceți decât ceea ce s-a făcut până în momentul de față. Aruncați o stâncă în aer cu efect zero și scufundați barje cu efect zero.
Astea sunt soluții empirice. Soluția corectă pentru România este dragarea Dunării. Dunărea trebuie dragată non-stop. Pentru că este cea mai mare cale navigabilă din România, cea mai ecologică, dacă vreți, cea mai sigură și cea mai rapidă.
Gândiți-vă câte sute de tiruri ar putea fi și trebuie scoase de pe șosele și puse pe barje și transportate pe Dunăre. Suntem un stat în disoluție. Nimeni nu se mai ocupă de absolut nimic”, a declarat Eduard Koler, deputat AUR.