Ilie Bolojan, de Ziua Marinei: „Navigația sigură în Marea Neagră este o miză zilnică, nu o certitudine. România își va apăra granițele și investițiile”

Scris de Iulian Budusan Publicat: 15 aug. 2026, 10:38

Aflat la Constanța, de Ziua Marinei, șeful Executivului a punctat că securitatea la Marea Neagră a devenit o provocare permanentă, iar profesionalismul și dotarea militarilor români sunt esențiale pentru protejarea intereselor naționale.

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