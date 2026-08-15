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Politica· 2 min citire

Ilie Bolojan, de Ziua Marinei: „Navigația sigură în Marea Neagră este o miză zilnică, nu o certitudine. România își va apăra granițele și investițiile”

Foto/Arhivă

Foto/Arhivă

Scris de Iulian Budusan Publicat: 15 aug. 2026, 10:38

Aflat la Constanța, de Ziua Marinei, șeful Executivului a punctat că securitatea la Marea Neagră a devenit o provocare permanentă, iar profesionalismul și dotarea militarilor români sunt esențiale pentru protejarea intereselor naționale.

Premierul Ilie Bolojan a transmis un mesaj ferm cu ocazia Zilei Marinei Române, subliniind importanța strategică a Forțelor Navale într-un context regional marcat de instabilitate la granița estică a NATO și a Uniunii Europene.

Aflat la Constanța, șeful Executivului a punctat că securitatea la Marea Neagră a devenit o provocare permanentă, iar profesionalismul și dotarea militarilor români sunt esențiale pentru protejarea intereselor naționale.

„Trăim vremuri în care securitatea la granița de est nu mai este un fapt de la sine înțeles, iar navigația sigură prin Marea Neagră este o miză zi de zi, nu o certitudine. În acest context, dotările Forțelor Navale, curajul și profesionalismul marinarilor noștri contează mai mult ca oricând”, a declarat premierul.

Marea Neagră, prioritate strategică și economică

În discursul său, Ilie Bolojan a definit Marina Română nu doar ca pe un pilon de formare a caracterelor, ci ca pe o „promisiune fermă” de garantare a suveranității naționale, a libertății de navigație și a investițiilor economice din bazinul pontic.

Șeful Guvernului a subliniat că apărarea României depășește liniile de pe hartă, vizând direct siguranța cetățenilor și stabilitatea economică a zonei de coastă.

Mulțumiri pentru militari, familii și partenerii internaționali

Premierul a adresat mulțumiri speciale cadrelor militare care execută misiuni pe mare, dar și celor care susțin infrastructura navală și portuară a țării. De asemenea, acesta a evidențiat rolul crucial al alianțelor internaționale pentru securitatea din regiune.

Discursul s-a încheiat cu tradiționalul „La mulți ani Marinei Române!” și un îndemn la unitate în fața provocărilor de securitate actuale.

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