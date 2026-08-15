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Politica· 2 min citire
Ilie Bolojan, de Ziua Marinei: „Navigația sigură în Marea Neagră este o miză zilnică, nu o certitudine. România își va apăra granițele și investițiile”
Foto/Arhivă
Aflat la Constanța, de Ziua Marinei, șeful Executivului a punctat că securitatea la Marea Neagră a devenit o provocare permanentă, iar profesionalismul și dotarea militarilor români sunt esențiale pentru protejarea intereselor naționale.
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