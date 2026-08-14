Gianina Șerban (vicepreședinte AUR): „Transparența nu a omorât pe nimeni!”

Publicat 14 aug. 2026, 19:09 Actualizat 14 aug. 2026, 19:11

„Declarațiile făcute de ministrul interimar al Muncii, Dragoș Pîslaru, sunt suficient de grave încât să necesite explicații publice imediate din partea liderilor PSD, PNL, USR și UDMR. Potrivit lui Dragoș Pîslaru, grila de salarizare a demnitarilor din noua Lege a salarizării nu a fost stabilită de actuala conducere a Ministerului Muncii, ci ar fi rezultatul unei înțelegeri între liderii celor patru partide care au negociat legea.

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