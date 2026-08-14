Gianina Șerban (vicepreședinte AUR): „Transparența nu a omorât pe nimeni!”

„Declarațiile făcute de ministrul interimar al Muncii, Dragoș Pîslaru, sunt suficient de grave încât să necesite explicații publice imediate din partea liderilor PSD, PNL, USR și UDMR. Potrivit lui Dragoș Pîslaru, grila de salarizare a demnitarilor din noua Lege a salarizării nu a fost stabilită de actuala conducere a Ministerului Muncii, ci ar fi rezultatul unei înțelegeri între liderii celor patru partide care au negociat legea.
În urma acestor dezvăluiri, fac un apel către președinții PSD, PNL, USR și UDMR să răspundă public unor întrebări foarte simple: a existat sau nu această înțelegere? Cine a negociat-o? Cine a propus coeficienții pentru demnitari? Cine și-a dat acordul? Cine a redactat și cine a trimis e-mailul către Ministerul Muncii?
Ca vicepreședinte AUR, partid care pledează pentru mai multă transparență în viața publică românească, sunt profund contrariat de ideea că asemenea decizii pot fi negociate între partide, departe de ochii publicului, iar românii să afle despre ele ulterior, de la un ministru interimar.
Cu atât mai mult cu cât discutăm despre aceleași partide care le-au cerut românilor sacrificii în numele deficitului bugetar. Au crescut taxe, au majorat TVA, au redus facilități și au vorbit permanent despre austeritate și despre lipsa banilor. Când discutăm despre profesori, medici sau alte categorii de angajați publici, ni se explică imediat că există constrângeri bugetare. Dar când ajungem la indemnizațiile demnitarilor, aflăm că liderii politici ar fi reușit să ajungă la un acord.
Dacă a existat o asemenea negociere, ea trebuie asumată public!
Tocmai de aceea, e-mailul despre care vorbește Dragoș Pîslaru trebuie făcut public! Nu există niciun motiv pentru care o înțelegere politică privind salarizarea demnitarilor să fie secretă.
Și poate că această dovadă de transparență din partea președinților celor patru partide va deschide calea și către alte răspunsuri pe care românii au dreptul să le primească.
Președintele Nicușor Dan a vorbit recent despre existența unui acord politic privind adoptarea monedei euro. Care este acel acord? Cine l-a negociat? Ce conține și ce calendar presupune?
De ani de zile cerem să aflăm dimensiunea reală a sprijinului acordat Ucrainei. Care este suma totală suportată de România și care sunt angajamentele asumate?
Sunt întrebări legitime într-o democrație. Banii publici, politicile economice majore și înțelegerile dintre partidele care conduc statul nu sunt informații proprietatea liderilor politici.
PSD, PNL, USR și UDMR trebuie să răspundă, iar dacă e-mailul există, să fie publicat!
Românii au dreptul să știe ce se negociază în numele lor și, mai ales, ce se negociază pe banii lor.
Transparența nu a omorât pe nimeni. Secretomania, în schimb, distruge încrederea într-un stat deja profund decredibilizat”, a declarat Gianina Șerban, deputat, vicepreședinte AUR.
MATERIAL PUBLICITAR POLITIC PARTIDUL ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMANILOR (AUR). Notificare privind transparența la https://www.realitatea.net/notificare-transparenta-publicitate-politica-2026