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Politica· 2 min citire
România, în cădere liberă din cauza măsurilor lui Bolojan. Adrian Câciu: „Am putea încheia anul cu o contracție economică!”
Publicat14 aug. 2026, 16:49
Actualizat14 aug. 2026, 16:51
SursăRealitatea PLUS
Bolojan duce România spre o criză economică fără precedent, iar efectele măsurilor sale încep să se vadă tot mai clar. Creșterea TVA lovește consumul, iar investițiile sunt în pericol. Adrian Câciu, fostul ministru al Finanțelor spune că, dacă lucrurile continuă în acest ritm, România ar putea încheia anul cu o contracție economică de până la 2%.
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