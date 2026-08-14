Realitatea.NET
Politica· 2 min citire

România, în cădere liberă din cauza măsurilor lui Bolojan. Adrian Câciu: „Am putea încheia anul cu o contracție economică!”

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat14 aug. 2026, 16:49
Actualizat14 aug. 2026, 16:51
SursăRealitatea PLUS

Bolojan duce România spre o criză economică fără precedent, iar efectele măsurilor sale încep să se vadă tot mai clar. Creșterea TVA lovește consumul, iar investițiile sunt în pericol. Adrian Câciu, fostul ministru al Finanțelor spune că, dacă lucrurile continuă în acest ritm, România ar putea încheia anul cu o contracție economică de până la 2%.

Adrian Câciu: „USR-iștii bolojeniști ne spun cât de bine e să ne fie rău!”

„Ceea ce trăim este ceea ce am anunțat.

Am anunțat că dacă va crește TVA-ul, vom avea contracție economică, vom avea o contracție a consumului și vom avea, de fapt, o criză economică. Nu ne-a ascultat nimeni, cel puțin pe mine nu m-a ascultat nimeni.

Au venit tot felul de academicieni, intre ghilimele, politicenii aceștia de ritm nou,USR-iștii bolojeniști , să ne explice cât de bine e să-ți fie rău.

Că, de fapt, asta trăim în fiecare zi de la această propagandă, de tot râsul, credeți-mă, nici comuniștii n-aveau astfel de propagandă, cum au acești habarniști, care ne spun cât de bine ne este, încă o dată, când noi sărăcim.

Această nătânjie cu PNRR-ul al celor de la guvern, pentru cei care nu știu, noi am bugetat banii pentru tot PNRR-ul, 10 miliarde de euro.

S-au cheltuit doar 2 miliarde de euro în primul semestru.

Bani care nu se cheltuie, nu se plătesc facturi, în afară de efectele pe care le au în economie, că nu se plătesc constructori, că sunt falimente, (0:57) că nu se plătesc salarii, că nu se plătesc taxe aferente, se vor vedea iarăși într-un efect asupra PIB-ului, pentru că formarea brută de capital, fix în termeni tehnici, adică investițiile, vor fi în scădere. Contracția la final de an va fi destul de mare.

M-aș bucura să fie doar 1% contracție, dar s-ar putea să fie chiar 2% contracție.”, a transmis Adrian Câciu, fost ministru de Finanțe.

Citește și

Distribuie articolul

Mai multe articole despre

adrian caciubolojanguvern bolojan

Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News

Mai multe știri din Politica

Mai Multe