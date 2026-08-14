România, în cădere liberă din cauza măsurilor lui Bolojan. Adrian Câciu: „Am putea încheia anul cu o contracție economică!”

Publicat 14 aug. 2026, 16:49 Actualizat 14 aug. 2026, 16:51 Sursă Realitatea PLUS

Bolojan duce România spre o criză economică fără precedent, iar efectele măsurilor sale încep să se vadă tot mai clar. Creșterea TVA lovește consumul, iar investițiile sunt în pericol. Adrian Câciu, fostul ministru al Finanțelor spune că, dacă lucrurile continuă în acest ritm, România ar putea încheia anul cu o contracție economică de până la 2%.

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