Ionelia Priescu (deputat AUR): „Au închis minele și termocentralele, au pierdut specialiștii, iar acum cheamă pensionarii de acasă să salveze sistemul energetic”

Scris de Realitatea.NET Publicat: 14 aug. 2026, 15:40

Oprirea celor două reactoare de la Cernavodă și decizia Ministerului Energiei de a reactiva grupul energetic Rovinari 4 scot din nou la iveală consecințele politicilor energetice eșuate din ultimii ani. După închiderea unor capacități de producție și pierderea personalului specializat, România ajunge în situația de a apela la pensionari pentru a reporni grupurile pe cărbune de care sistemul energetic are acum nevoie.

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