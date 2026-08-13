Filmul complet al falimentării energiei. Cum au ajuns românii să fie jupuiți cu tarifele din facturi. Documentar Realitatea PLUS

Publicat 13 aug. 2026, 22:32 Actualizat 13 aug. 2026, 23:25 Sursă Realitatea PLUS

Românii au ajuns să privească cu sufletul la gură debitul Dunării, de frica unui blackout. Așa arată țara noastră astăzi, după ani de zile de decizii dezastruoase, privind sistemul energetic național. Dar cum a fost posibil ca țara care avea capacități mari de producție să fie transformată, pas cu pas, într-o ruină care se apropie de colaps?

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