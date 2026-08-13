Filmul complet al falimentării energiei. Cum au ajuns românii să fie jupuiți cu tarifele din facturi. Documentar Realitatea PLUS

Românii au ajuns să privească cu sufletul la gură debitul Dunării, de frica unui blackout. Așa arată țara noastră astăzi, după ani de zile de decizii dezastruoase, privind sistemul energetic național. Dar cum a fost posibil ca țara care avea capacități mari de producție să fie transformată, pas cu pas, într-o ruină care se apropie de colaps?
Decizii care au redus capacitatea energetică a României
Una dintre cele mai dure lovituri pentru sistemul nostru energetic au fost angajamentele luate de ministrul USR-ist, Cristian Ghinea. Acesta și-a asumat, în fața Bruxellesului, scoaterea din funcțiune a aproape 3.000 MW de capacitate pe cărbune. Vorbim de coloși energetici care, de-a lungul timpului, au ținut sistemul în picioare exact atunci când hidro, nucleara sau eolienele cădeau brusc din cauza vremii. Cristian Ghinea recunoaște că nu a negociat nimic, ci a fost o decizie luată în 3 minute.
„Era Virgil Popescu la ministerul Energiei. L-am sunat si am zis: astia de la Comisie vor să reconfirmăm tintele de inchis pe carbune. Care tinte? Nu stiu, frate, ca e ministerul tău. Aaa, alea din PNIESC. Da, bine. Ok! Asta a fost!”, spune Ghinea în cadrul unui podcast.
România a renunțat la cărbune înainte de a avea alternative suficiente
Nu la fel de amuzați sunt românii, care au ajuns să plătească cel mai mare preț la energie din Uniunea Europeană. Iar linia trasată de USR, un partid cu 13%, prin Cristian Ghinea, a fost continuată de Ilie Bolojan. În martie, Guvernul a adoptat OUG 20 privind decarbonizarea sectorului energetic, act prin care practic au fost desființate și închise mai multe capacități pe cărbune.
Asta după ce România și-a asumat să reducă capacitățile de producție pe bază de cărbune și lignit, în paralel cu dezvoltarea energiei regenerabile și a capacităților de stocare. Însă decidenții au renunțat prea repede la producția sigură, înainte ca noile capacități să poată asigura aceeași stabilitate sistemului energetic. Iar astăzi, exact această diferență dintre producție și consum devine o problemă gravă.
„Noi am închis haotic capacitati de productie si am deschis tot haotic, mai ales regenerabile, fara sa intelegem ca….era necesar sa facem ce au facut bulgarii ... sa armonizăm modul și etapizarea cu ce ce se întâmplă în sistemul energetic național”, a spus expertul în energie Dumitru Chisăliță.
Bulgaria ajunge să fie „bateria” României
Practic, ani la rând, guvernanții au tergiversat proiecte și au tratat energia mai degrabă ca pe o problemă electorală decât ca pe o chestiune de securitate națională. Și așa a devenit Bulgaria „bateria” României, dar și a Balcanilor.
În timp ce noi le vindem energie ieftină în timpul zilei și o cumpărăm chiar și de 7 ori mai scump seara, din cauza lipsei capacităților de stocare, Sofia anunță exporturi record şi „milioane” în venituri suplimentare. Iar în timp ce românii plătesc pentru greșelile în lanț ale guvernanților, premierul demis dar care a capturat de peste 100 de zile puterea absolutădă vina pe greaua moștenire. Ilie Bolojan nu are însă niciun plan însă pentru românii cărora le cere să facă economie la curent.
Miniștrii Energiei din ultimii ani, indicați drept responsabili
Ce nu spune însă Ilie Bolojan este că, din 2020 încoace, la ministerul Energiei, pe care de altfel chiar el îl conduce acum, s-au perindat doi ministri liberali: Virgil Popescu și Sebastian Burduja. Responsabili și ei de criza energetică majoră în care se află azi țara noastră. Grație deciziilor dezastruoase și conform înțelegerii avute cu Comisia Europeană, va fi închis și ultimul grup al Termocentralei Turceni. Potrivit liderului de sindicat Nelu Roșca, întregul Complex Energetic Oltenia va fi afectat, iar haosul va cuprinde tot sistemul energetic din România. Mai mult decât atât, acesta susține că mulți dintre politicieni sunt implicați în afaceri cu energie.
„Văd o dezbatere politică între partidele astea nenorocite (…), de-a lungul timpului, i-a interesat doar să pară disciplinați și corecți în fața stăpânilor europeni; iar pe lângă înțelegerile astea, să aibă partea lor din energie”, a declarat liderului de sindicat Nelu Roșca.
Reactorul 2 de la Cernavodă, scos din funcțiune
Între timp, Centrala de la Cernavodă, care asigură aproximativ 20% din producţia totală de energie, a fost închisă. Reactorul 2 ar urma să stea scos din funcţiune cel puțin 10 zile, potrivit estimărilor specialiștilor. Asta după ce ministrul Radu Miruță a cheltuit banii românilor pe măsuri care nu au avut nicun efect.