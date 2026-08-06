Întâlnire cu miză mare pentru fermieri. România a negociat la Ankara o rută vitală pentru exporturile de ovine

Ministrul român al Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Tanczos Barna a discutat cu ministrul Agriculturii și Silviculturii din Turcia, Ibrahim Yumakli, despre importanța facilitării tranzitului prin Turcia al carcaselor de ovine, pe termen scurt, și al animalelor vii, pe termen mediu și lung, în vederea accesului pe piețele din Orientul Mijlociu.
'Cele două state se confruntă cu provocări similare în domeniul sănătății animalelor. Turcia s-a confruntat anul trecut cu scrapie, iar România gestionează în prezent pesta micilor rumegătoare. Putem învăța din experiența reciprocă și putem acționa împreună pentru prevenirea și combaterea acestor boli cu impact major asupra sectorului zootehnic. Pentru România, obiectivul imediat este înlesnirea tranzitului pentru carcase de ovine, iar pe termen mediu și lung a tranzitului animalelor vii, pentru a avea acces pe piețele din Orientul Mijlociu', a declarat Tanczos Barna, citat într-un comunicat al ministerului.
Vizită la Ankara
Potrivit sursei citate, o delegație a Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale și a Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor, condusă de viceprim-ministrul Tanczos Barna, ministru interimar al Agriculturii și Dezvoltării Rurale, a efectuat o vizită de lucru la Ankara, unde a avut consultări cu reprezentanții Ministerului Agriculturii și Silviculturii din Turcia.
În cadrul vizitei a avut loc o întrevedere bilaterală între viceprim-ministrul Tanczos Barna și ministrul Agriculturii și Silviculturii din Turcia, Ibrahim Yumakli. Discuțiile s-au concentrat asupra consolidării cooperării în sectorul agroalimentar, identificării unor noi oportunități de dezvoltare a schimburilor comerciale în domeniul agricol, precum și aprofundării colaborării în domeniul sanitar-veterinar, cu accent pe facilitarea exportului și tranzitului produselor românești din carne de ovine și al animalelor vii prin teritoriul Turciei.
'Am evidențiat importanța parteneriatului strategic dintre România și Turcia. Cooperarea dintre cele două state în domeniul agriculturii se consolidează și generează beneficii economice pentru ambele părți', a subliniat Tanczos Barna.
Discuții între reprezentanții autorităților sanitar-veterinare
După întâlnirea la nivel ministerial, reprezentanții autorităților sanitar-veterinare din cele două țări au continuat discuțiile tehnice privind condițiile necesare pentru facilitarea tranzitului. Negocierile pentru identificarea soluțiilor vor continua și săptămâna viitoare.
Totodată, se mai menționează în comunicat, în cadrul întrevederii bilaterale s-a discutat și despre produsele agroalimentare românești de interes pentru piața din Turcia, în special legumele și produsele lactate.
De asemenea, partea turcă și-a manifestat interesul pentru exportul de bovine și carne de vită din România, iar Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale va sprijini fermierii români în stabilirea de contacte comerciale cu parteneri din Turcia.