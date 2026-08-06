Întâlnire cu miză mare pentru fermieri. România a negociat la Ankara o rută vitală pentru exporturile de ovine

Publicat 6 aug. 2026, 22:51 Sursă Agerpres

Ministrul român al Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Tanczos Barna a discutat cu ministrul Agriculturii și Silviculturii din Turcia, Ibrahim Yumakli, despre importanța facilitării tranzitului prin Turcia al carcaselor de ovine, pe termen scurt, și al animalelor vii, pe termen mediu și lung, în vederea accesului pe piețele din Orientul Mijlociu.

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