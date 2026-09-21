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Aleră în județul Tulcea! Țintă aeriană detectată la 12 km de Chilia: a fost emis RO-Alert

Ro-Alert

Ro-Alert

Scris de Dana Bărăgan Publicat: 21 sept. 2026, 07:47

O țintă aeriană a fost detectată fost detectată luni dimineață de sistemul radar al Ministerului Apărării Naționale, la aproximativ 12 kilometri nord de Chilia, în apropierea graniței cu România. Două aeronave F-16 au fost ridicate pentru monitorizarea situației, iar în nordul județului Tulcea a fost transmis un mesaj RO-Alert.

"Sistemul de supraveghere radar al Ministerului Apărării Naționale a detectat luni, 21 septembrie, o ţintă aeriană ce evolua la 12 kilometri Nord de Chilia, în apropierea graniței cu România", a transmis, luni dimineanță MApN într-un comunicat.

Potrivit sursei citate, Centrul Național Militar de Comandă a notificat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență cu privire la instituirea măsurilor de alertare a populației din Nordul județului Tulcea, iar la ora 05.30 a fost transmis un mesaj RO-Alert.

Două aeronave F-16 ale Forțelor Aeriene Române, aflate în serviciul de luptă Poliție Aeriană în Baza 86 Aeriană Borcea, au decolat de pe Baza 86 Aeriană Borcea, pentru monitorizarea situației.

Reprezentanții Armatei au precizat că alerta aeriană pentru Nordul judeţului Tulcea a încetat la 06.14 și că nu au fost raportate pătrunderi în spațiul aerian național.

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