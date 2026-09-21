Aleră în județul Tulcea! Țintă aeriană detectată la 12 km de Chilia: a fost emis RO-Alert

Scris de Dana Bărăgan Publicat: 21 sept. 2026, 07:47

O țintă aeriană a fost detectată fost detectată luni dimineață de sistemul radar al Ministerului Apărării Naționale, la aproximativ 12 kilometri nord de Chilia, în apropierea graniței cu România. Două aeronave F-16 au fost ridicate pentru monitorizarea situației, iar în nordul județului Tulcea a fost transmis un mesaj RO-Alert.

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