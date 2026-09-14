Ipoteză-șoc după deraierea trenului din Franța. Anchetatorii suspectează un posibil act de sabotaj

Scris de Mădălina Cristea Publicat: 14 sept. 2026, 08:57

Anchetatorii francezi iau în calcul ipoteza unui act comis cu rea intenție după deraierea trenului în care 44 de persoane au fost rănite. Pe calea ferată a fost găsită o bucată de șină de aproximativ 300 de kilograme, iar autoritățile încearcă să stabilească dacă a fost vorba despre un accident sau despre un act intenționat.

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