Ipoteză-șoc după deraierea trenului din Franța. Anchetatorii suspectează un posibil act de sabotaj

Anchetatorii francezi iau în calcul ipoteza unui act comis cu rea intenție după deraierea trenului în care 44 de persoane au fost rănite. Pe calea ferată a fost găsită o bucată de șină de aproximativ 300 de kilograme, iar autoritățile încearcă să stabilească dacă a fost vorba despre un accident sau despre un act intenționat.
Ipoteză-șoc în cazul trenului deraiat în Franța în urmă cu trei zile, accident în urma căruia 44 de persoane au fost rănite. Anchetatorii suspectează că deraierea ar fi putut fi provocată de un act comis cu rea intenție, după ce pe calea ferată a fost descoperită o bucată de șină cu o greutate de aproximativ 300 de kilograme. Trenul avea la bord 186 de pasageri, iar printre victime se numără și o tânără de 18 ani aflată în stare de urgență absolută, care a fost transportată cu elicopterul la spital.
O bucată de șină de 300 de kilograme, găsită pe calea ferată
Potrivit parchetului, bucata de șină aflată pe calea ferată ar putea fi cauza accidentului, iar o sursă din cadrul poliției a declarat că este analizată în primul rând ipoteza unui act comis intenționat. Suspiciunile au apărut și pentru că un alt tren circulase pe aceeași linie cu aproximativ o oră înainte, fără să întâmpine vreo problemă, ceea ce ridică semne de întrebare în privința momentului în care obiectul greu a ajuns pe șine.
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„Știm că un alt tren a mers pe aceeași șină cu o oră înainte și că nu era nimic acolo. Apoi, a apărut o bucată mare de metal, cel mai probabil o bucată de șină. Era foarte grea, cam de 300 de kilograme”, a declarat Hervé Morin, președintele Consiliului Regional al Normandiei.
44 de persoane au fost rănite după deraiere
Accidentul a fost unul violent, iar victimele au relatat că momentul deraierii le-a provocat o stare puternică de șoc. Unul dintre vagoane s-a răsturnat pe o parte, în timp ce alte patru au ieșit de pe șine, iar în interiorul trenului bagajele au început să cadă, luminile s-au stins și mai multe geamuri au fost sparte în urma impactului.
„Am urcat în tren, iar după aproximativ 15 minute am observat că acesta a început să tremure. Ne-am gândit că, cel mai probabil, lovisem un animal. Am văzut valizele căzând, iar luminile s-au stins. În ceea ce ne privește, ceva a căzut pe geamul de lângă noi, iar acesta s-a spart complet”, a povestit unul dintre pasageri.
Autoritățile verifică dacă a fost accident sau atentat
Investigațiile continuă, iar autoritățile franceze încearcă să stabilească exact cum a ajuns bucata de șină pe calea ferată și dacă deraierea a fost provocată în mod intenționat. Ancheta trebuie să clarifice dacă incidentul a fost un accident sau dacă în spatele lui s-a aflat un act de sabotaj.