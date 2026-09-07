Carmen Iohannis nu se pensionează. Ce salariu încasează la liceu

Publicat 7 sept. 2026, 10:15 Sursă Realitatea PLUS

Carmen Iohannis rămâne la catedră și în noul an școlar. Soția fostului președinte Klaus Iohannis va continua să predea limba engleză la Colegiul Național „Gheorghe Lazăr” din Sibiu, pentru cel puțin încă un an.

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