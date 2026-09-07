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Carmen Iohannis nu se pensionează. Ce salariu încasează la liceu

Carmen Iohannis (foto: profimedia)

Carmen Iohannis (foto: profimedia)

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat7 sept. 2026, 10:15
SursăRealitatea PLUS

Carmen Iohannis rămâne la catedră și în noul an școlar. Soția fostului președinte Klaus Iohannis va continua să predea limba engleză la Colegiul Național „Gheorghe Lazăr” din Sibiu, pentru cel puțin încă un an.

Fosta prima doamnă îndeplinește condițiile pentru pensionare, dar a ales să mai rămână un an la catedră.

După mai bine de patru decenii de activitate didactică, potrivit ultimei declarații de avere disponibile, Carmen Iohannis a încasat aproximativ 50.000 de lei pe an, adică puțin peste 4.100 de lei pe lună. 

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