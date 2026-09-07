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Social· 1 min citire
Carmen Iohannis nu se pensionează. Ce salariu încasează la liceu
Carmen Iohannis (foto: profimedia)
Publicat7 sept. 2026, 10:15
SursăRealitatea PLUS
Carmen Iohannis rămâne la catedră și în noul an școlar. Soția fostului președinte Klaus Iohannis va continua să predea limba engleză la Colegiul Național „Gheorghe Lazăr” din Sibiu, pentru cel puțin încă un an.
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