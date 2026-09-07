Noi reguli pentru trotinetele electrice: casca ar putea deveni obligatorie pentru toți

Casca de protecție ar putea deveni obligatorie pentru toți utilizatorii de trotinete electrice, indiferent de vârstă, pe drumurile publice. Guvernul a avizat favorabil propunerea legislativă care modifică regulile din Codul Rutier.
Regulile pentru trotinetele electrice s-ar putea schimba. O propunere legislativă susținută de Guvern prevede obligativitatea purtării căștii de protecție pentru toți utilizatorii, indiferent de vârstă.
Noua regulă s-ar aplica pe toate drumurile publice. Casca ar trebui să fie omologată și fixată corespunzător.
În prezent, obligația este limitată. Ea îi vizează pe bicicliști și pe utilizatorii de trotinete electrice cu vârsta sub 16 ani, atunci când circulă pe partea carosabilă.
De ce se schimbă regulile pentru trotinetele electrice
Inițiatorii proiectului invocă numărul tot mai mare de trotinete electrice folosite în orașe. Odată cu această creștere, au crescut și accidentele în care sunt implicate aceste vehicule.
Datele pentru primele șapte luni din 2025 arată amploarea fenomenului. În această perioadă au fost înregistrate 1.525 de accidente provocate de trotinete electrice sau în care acestea au fost implicate.
În urma acestor accidente, 7 persoane au murit, iar alte 1.618 au fost rănite.
Mii de persoane au ajuns la Urgență după accidente
Datele din unitățile de primiri urgențe indică, la rândul lor, un număr ridicat de victime.
În 2025, 2.751 de persoane au primit îngrijiri medicale după accidente asociate trotinetelor electrice.
Peste 350 de pacienți au avut nevoie de intervenții chirurgicale.
Inițiatorii consideră că aceste cifre justifică introducerea unor măsuri suplimentare de prevenție.
Ce argumente aduc inițiatorii proiectului
Autorii propunerii susțin că purtarea căștii poate reduce gravitatea traumatismelor craniene în cazul unui accident.
Un alt argument este legat de vârsta utilizatorilor. Riscul de accidentare nu dispare odată cu împlinirea unei anumite vârste.
Din acest motiv, inițiatorii propun o regulă unică pentru toți cei care conduc trotinete electrice pe drumurile publice.
Guvernul susține propunerea, dar cere modificări
Guvernul a transmis un punct de vedere favorabil asupra inițiativei.
Executivul consideră că măsura poate crește nivelul de protecție oferit participanților la trafic.
Totuși, Guvernul a cerut modificări de tehnică legislativă. Acestea vizează inclusiv titlul proiectului și formularea articolului care urmează să fie modificat.
Executivul solicită și o fundamentare mai riguroasă a impactului socioeconomic, financiar și juridic al noii reguli.
Ce se întâmplă cu bicicliștii
Propunerea creează reguli diferite pentru bicicliști și utilizatorii de trotinete electrice.
În cazul bicicliștilor, obligația privind casca ar rămâne valabilă pentru persoanele cu vârsta de până la 16 ani atunci când circulă pe carosabil.
Pentru trotinetele electrice, regula ar fi extinsă la toate grupele de vârstă.
Astfel, dacă proiectul va fi adoptat, orice persoană care conduce o trotinetă electrică pe un drum public va trebui să poarte cască de protecție.
Când ar putea deveni obligatorie casca
Noua regulă nu este încă în vigoare. Propunerea legislativă trebuie să parcurgă etapele prevăzute de procedura legislativă înainte ca obligația să devină aplicabilă.
Dacă va fi adoptată în forma propusă, casca omologată ar deveni obligatorie pentru toți utilizatorii de trotinete electrice, indiferent de vârstă.
Măsura este justificată de inițiatori prin necesitatea reducerii numărului de victime și a gravității accidentelor produse în traficul urban.