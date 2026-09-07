Noi reguli pentru trotinetele electrice: casca ar putea deveni obligatorie pentru toți

Scris de Iulian Budusan Publicat: 7 sept. 2026, 10:00

Casca de protecție ar putea deveni obligatorie pentru toți utilizatorii de trotinete electrice, indiferent de vârstă, pe drumurile publice. Guvernul a avizat favorabil propunerea legislativă care modifică regulile din Codul Rutier.

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