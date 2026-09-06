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Justitie· 1 min citire

Scene șocante la Arad, după un scandal în parcarea unui supermarket. O tânără de 20 de ani a fost reținută de polițiști - VIDEO

Protagonistii scandalului de la Arad

Protagonistii scandalului de la Arad

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 6 sept. 2026, 16:37

Scene șocante la Arad, după un scandal care a avut loc sâmbătă, în parcarea unui supermarket. Mai multe persoane implicate în conflict, care s-au considerat nedreptățite de intervenția oamenilor legii, au atacat familia cu care s-au certat. Un adolescent s-a urcat cu picioarele pe un autoturism, iar sora sa, care l-a instigat, a fost reținută de polițiști. Atenție, urmează detalii și imagini cu un puternic impact emoțional.

După declarațiile pe care le-au dat la sediul poliției imediat după incidentul din parcare, una dintre femeile încătușate și-a instigat o rudă, pe fratele său de 12 ani, să distrugă un autoturism al familiei cu care a avut conflictul în parcarea supermaketului, scrie Critic Arad.

Noul incident a fost raportat la poliție, la câteva ore distanță de circul din parcarea supermaketului, iar femeia a fost reținută 24 de ore pentru instigare la distrugere și pe numele ei s-a emis ordin de protecție.

Momentul în care minorul se urcă cu picioarele pe autoturism și lovește parbrizul a fost surprins de camerele de supraveghere și au fost postate pe rețelele de socializare.

VIDEO

„​​În urma investigațiilor a reieșit faptul că, un minor, de 12 ani, s-ar fi urcat cu picioarele pe mașină și ar fi distrus parbrizul, instigat de un membru al familiei sale, o femeie de 20 de ani, ca urmare a unui conflict anterior între partea vătămată și familia în cauză.

​În baza probatoriului administrat, tânăra a fost reținută pentru 24 de ore, pentru săvârșirea infracțiunii de instigare la distrugere.Totodată, împotriva acesteia a fost emis un ordin de protecție provizoriu,” a transmis IPJ Arad.

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