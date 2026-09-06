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Justitie· 1 min citire
Scene șocante la Arad, după un scandal în parcarea unui supermarket. O tânără de 20 de ani a fost reținută de polițiști - VIDEO
Protagonistii scandalului de la Arad
Scene șocante la Arad, după un scandal care a avut loc sâmbătă, în parcarea unui supermarket. Mai multe persoane implicate în conflict, care s-au considerat nedreptățite de intervenția oamenilor legii, au atacat familia cu care s-au certat. Un adolescent s-a urcat cu picioarele pe un autoturism, iar sora sa, care l-a instigat, a fost reținută de polițiști. Atenție, urmează detalii și imagini cu un puternic impact emoțional.
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