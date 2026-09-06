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Justitie· 2 min citire

Mama fetiței de un an ajunse pe un bulevard din București s-a ales cu dosar penal după incident. Declarația dată polițiștilor

Copil salvat de motociclist

Copil salvat de motociclist

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 6 sept. 2026, 13:23

O fetiță de un an a fost salvată de un scuterist după ce a ajuns singură pe carosabil, pe un bulevard din București, chiar în fața mașinilor aflate în trafic. Copila a fost luată rapid în brațe de bărbat și dusă în siguranță pe trotuar.

Incidentul a atras intervenția polițiștilor, iar mama minorei a fost dusă la audieri. Oamenii legii au deschis un dosar penal pentru rele tratamente aplicate minorului și au informat Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului.

Mama copilului, declarații la audieri

Femeia are doi copii, iar la audieri le-ar fi explicat polițiștilor că se afla într-un parc împreună cu fetițele sale. Potrivit declarațiilor sale, ea ar fi lăsat copilul de un an în grija surorii mai mari, în vârstă de patru ani.

După câteva minute, fetița de patru ani s-ar fi întors singură, iar mama a început să o caute pe cea mică. Între timp, copilul ajunsese pe carosabil, unde a fost observat de scuterist.

Martorii au susținut că femeia ar fi fost atentă la telefon în momentul în care și-a pierdut copilul din vedere. Bărbatul care a intervenit a afirmat, într-o declarație făcută după incident, că părinții ar putea fi sub influența unor substanțe. Până în prezent, însă, nu există o confirmare oficială că mama ar fi consumat substanțe interzise.

Poliția verifică situația familiei

Polițiștii continuă verificările pentru a stabili cu exactitate împrejurările în care fetița a ajuns singură printre mașini. Mamei i-ar fi fost recomandată și efectuarea unui control psihiatric.

Conform informațiilor disponibile până acum, familia nu ar mai fi fost implicată anterior în alte situații similare. Cazul a fost transmis și către reprezentanții DGASPC, care pot evalua condițiile în care sunt îngrijiți cei doi copii.

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