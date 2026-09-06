Advertising
Advertising
Justitie· 2 min citire
Mama fetiței de un an ajunse pe un bulevard din București s-a ales cu dosar penal după incident. Declarația dată polițiștilor
Copil salvat de motociclist
O fetiță de un an a fost salvată de un scuterist după ce a ajuns singură pe carosabil, pe un bulevard din București, chiar în fața mașinilor aflate în trafic. Copila a fost luată rapid în brațe de bărbat și dusă în siguranță pe trotuar.
Citește și
- 12:11Piperea îl vizează pe Zelenski într-un nou scandal de corupție privind banii pentru războiul din Ucraina: „O instituție-cheie, infiltrată”
- 14:13Doi profesori de la Facultatea de Medicină din Constanța, reținuți într-un dosar de mită pentru promovarea examenelor
- 11:45Diplome false la o școală din București: Nicușor Dan și Donald Trump printre „premiați”
- 18:41Amenințare cu bombă la Tribunalul și Judecătoria Vaslui. Clădirea, evacuată de urgență
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News