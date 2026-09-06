Mama fetiței de un an ajunse pe un bulevard din București s-a ales cu dosar penal după incident. Declarația dată polițiștilor

Scris de Realitatea.NET Publicat: 6 sept. 2026, 13:23

O fetiță de un an a fost salvată de un scuterist după ce a ajuns singură pe carosabil, pe un bulevard din București, chiar în fața mașinilor aflate în trafic. Copila a fost luată rapid în brațe de bărbat și dusă în siguranță pe trotuar.

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