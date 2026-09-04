Scandal la Spitalul Municipal Toplița: Substanțe dezinfectante expirate, descoperite de inspectorii DSP

Pericolul biocidelor ieșite din termenul de valabilitate
Sancțiunile au fost aplicate imediat, iar reprezentanții DSP au ordonat retragerea de pe secții și sistarea definitivă a utilizării acestor substanțe, urmând ca stocurile să fie distruse de o companie autorizată.
Conducerea DSP Harghita atrage atenția asupra riscurilor majore pe care le implică folosirea unor dezinfectanți necorespunzători:
Eficiență nulă: Dezinfectarea nu se realizează conform standardelor, oferind o falsă senzație de igienizare.
Poziția conducerii Spitalului Municipal Toplița și a administrației locale este că întreaga situație derivă dintr-o neconcordanță din actele oficiale.
În primăvara anului 2026, spitalul a fost informat de către DSP, printr-o adresă emisă de Ministerul Sănătății, despre posibilitatea de a prelua gratuit materiale sanitar-farmaceutice din rezervele Ministerului Apărării Naționale. Unitatea medicală a preluat de la două unități militare din Dej o cantitate de 1.800 de litri de gel dezinfectant pentru mâini (Primagel Plus).
În documentele de transfer expediate de autoritățile centrale, termenul de valabilitate al produsului era menționat ca fiind anul 2028. Totuși, la recepția fizică pe ambalaje, s-a constatat că data de expirare era deja depășită pentru anumite caracteristici ale produsului. Managerul spitalului a precizat că din întreaga cantitate s-au consumat doar 12 litri și anunță că va contesta în instanță amenda primită.
Amenzi usturătoare și de la ISU Harghita
Cazul a intrat și în atenția Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) Harghita. În urma verificărilor privind securitatea la incendiu și protecția civilă, ISU a aplicat spitalului o amendă de 1.000 de lei. Sancțiunea a fost dată pentru nerespectarea reglementărilor de colectare, separare și gestionare a deșeurilor medicale periculoase.