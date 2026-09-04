Scandal la Spitalul Municipal Toplița: Substanțe dezinfectante expirate, descoperite de inspectorii DSP

Scris de Iulian Budusan Publicat: 4 sept. 2026, 16:47

Nereguli grave la Spitalul Municipal Toplița: DSP Harghita a amendat instituția medicală după ce a găsit stocuri de biocide expirate. Dezinfectanții au fost scoși de urgență din circuitul medical.

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