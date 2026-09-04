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Sanatate· 2 min citire

Scandal la Spitalul Municipal Toplița: Substanțe dezinfectante expirate, descoperite de inspectorii DSP

Foto/Arhivă

Foto/Arhivă

Scris de Iulian Budusan Publicat: 4 sept. 2026, 16:47

Nereguli grave la Spitalul Municipal Toplița: DSP Harghita a amendat instituția medicală după ce a găsit stocuri de biocide expirate. Dezinfectanții au fost scoși de urgență din circuitul medical.

O inspecție inopinată desfășurată la Spitalul Municipal Toplița a scos la iveală nereguli majore privind utilizarea substanțelor dezinfectante. Inspectorii Direcției de Sănătate Publică (DSP) Harghita au depistat stocuri importante de biocide expirate, o parte dintre acestea fiind deja distribuite pe secții și utilizate în activitatea curentă.

Pericolul biocidelor ieșite din termenul de valabilitate

Sancțiunile au fost aplicate imediat, iar reprezentanții DSP au ordonat retragerea de pe secții și sistarea definitivă a utilizării acestor substanțe, urmând ca stocurile să fie distruse de o companie autorizată.

Conducerea DSP Harghita atrage atenția asupra riscurilor majore pe care le implică folosirea unor dezinfectanți necorespunzători:

  • Eficiență nulă: Dezinfectarea nu se realizează conform standardelor, oferind o falsă senzație de igienizare.

  • Risc de infecții: Crește exponențial pericolul apariției infecțiilor nosocomiale (asociate actului medical).

  • Bacterii rezistente: Utilizarea substanțelor alterate poate favoriza dezvoltarea unor germeni extrem de rezistenți.

  • Reacții chimice nocive: Depozitarea necorespunzătoare pe termen lung poate transforma produsele în substanțe toxice pentru sănătate.

Cum au ajuns 1.800 de litri de gel dezinfectant la Spitalul din Toplița

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Poziția conducerii Spitalului Municipal Toplița și a administrației locale este că întreaga situație derivă dintr-o neconcordanță din actele oficiale.

În primăvara anului 2026, spitalul a fost informat de către DSP, printr-o adresă emisă de Ministerul Sănătății, despre posibilitatea de a prelua gratuit materiale sanitar-farmaceutice din rezervele Ministerului Apărării Naționale. Unitatea medicală a preluat de la două unități militare din Dej o cantitate de 1.800 de litri de gel dezinfectant pentru mâini (Primagel Plus).

În documentele de transfer expediate de autoritățile centrale, termenul de valabilitate al produsului era menționat ca fiind anul 2028. Totuși, la recepția fizică pe ambalaje, s-a constatat că data de expirare era deja depășită pentru anumite caracteristici ale produsului. Managerul spitalului a precizat că din întreaga cantitate s-au consumat doar 12 litri și anunță că va contesta în instanță amenda primită.

Amenzi usturătoare și de la ISU Harghita

Cazul a intrat și în atenția Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) Harghita. În urma verificărilor privind securitatea la incendiu și protecția civilă, ISU a aplicat spitalului o amendă de 1.000 de lei. Sancțiunea a fost dată pentru nerespectarea reglementărilor de colectare, separare și gestionare a deșeurilor medicale periculoase.

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