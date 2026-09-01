Adevărul despre ochelarii de protecție la ecrane. De ce nu elimină oboseala digitală

Scris de Iulian Budusan Publicat: 1 sept. 2026, 22:58

Lucrezi mult la calculator? Pauzele dese și ajustarea ecranului îți protejează vederea mai bine decât orice accesoriu. Datele medicale confirmă că ochelarii cu filtru de lumină albastră nu elimină oboseala oculară. Vezi cum îți poți proteja eficient ochii în timpul muncii de birou.

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