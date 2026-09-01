Te trezești noaptea și rămâi treaz 30 de minute? Descoperă cele 3 obiceiuri de seară care îți fragmentează somnul și cum le poți corecta rapid

Scris de Iulian Budusan Publicat: 1 sept. 2026, 21:12

Coșmarul nopților albe afectează tot mai mulți români! Dacă te trezești frecvent noaptea și te perpelești în pat zeci de minute fără să poți adormi, ești în pericol de epuizare cronică. Vezi care sunt cele trei greșeli majore pe care le faci înainte de culcare și când devin trezirile nocturne un simptom alarmant care te trimite direct la medic!

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