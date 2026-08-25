Grecia se confruntă cu un nou val de incendii de vegetație. 39 de focare au izbucnit în doar câteva ore

Scris de Realitatea.NET Publicat: 25 aug. 2026, 21:39

Grecia se confruntă cu un nou val de incendii de vegetație. 39 de focare au izbucnit marți, în decurs de doar câteva ore, potrivit serviciului elen de pompieri.

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