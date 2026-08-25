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Grecia se confruntă cu un nou val de incendii de vegetație. 39 de focare au izbucnit în doar câteva ore

FOTO: Arhivă

FOTO: Arhivă

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Scris de Realitatea.NET Publicat: 25 aug. 2026, 21:39

Grecia se confruntă cu un nou val de incendii de vegetație. 39 de focare au izbucnit marți, în decurs de doar câteva ore, potrivit serviciului elen de pompieri.

Incendiu major pe insula Salamis

Cel mai sever focar se află pe insula Salamis, situată în largul coastelor Atenei, potrivit pompierilor eleni. Insula Salamis găzduiește cea mai mare bază a Marinei Greciei. Conform pompierilor aflați la fața locului, baza nu este în pericol.

Incendiul a mistuit deja vegetația dintr-un defileu și este combătut cu ajutorul mai multor avioane și elicoptere specializate în stingerea flăcărilor. De asemenea, au fost mobilizate unități mari de pompieri și voluntari, a relatat postul de televiziune ERT.

Seceta și canicula mențin riscul de incendii ridicat

Din cauza secetei persistente, riscul de incendii de vegetație rămâne ridicat în zone extinse din Grecia, potrivit agenției elene de apărare civilă.

Temperaturile din centrul Atenei au atins marți pragul de 40 de grade Celsius, iar prognozele meteorologice indică faptul că actualul val de căldură va persista până la începutul săptămânii viitoare.

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