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Extern· 1 min citire
Grecia se confruntă cu un nou val de incendii de vegetație. 39 de focare au izbucnit în doar câteva ore
FOTO: Arhivă
Grecia se confruntă cu un nou val de incendii de vegetație. 39 de focare au izbucnit marți, în decurs de doar câteva ore, potrivit serviciului elen de pompieri.
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