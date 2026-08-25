O țară vecină Rusiei îi taie Kremlinului o sursă importantă de bani. Ce importuri sunt interzise de la 1 septembrie

Letonia va interzice de la 1 septembrie importul mai multor categorii de produse din Rusia și Belarus, inclusiv cărți, haine, încălțăminte, jucării și echipamente sportive.
Letonia introduce noi restricții pentru produsele din Rusia și Belarus
Letonia va aplica, începând cu 1 septembrie, o nouă interdicție privind importul unor categorii de produse provenite din Rusia și Belarus. Măsura a fost decisă după ce parlamentul de la Riga a aprobat în iulie interdicția, iar guvernul a stabilit acum data de aplicare și lista finală a produselor vizate.
Ministerul de Externe al Letoniei a anunțat marți noile prevederi, care extind restricțiile comerciale aplicate de țară în relația cu Rusia și Belarus.
Interdicția nu va viza doar mărfurile care ajung direct din cele două state. Potrivit autorităților letone, produsele incluse pe lista de restricții nu vor mai putea fi importate nici prin intermediul unor țări terțe.
Ce produse nu vor mai putea fi importate
Lista stabilită de guvernul leton include mai multe categorii de bunuri care până acum puteau ajunge pe piața țării.
Printre produsele vizate se află cărțile, ziarele și alte materiale tipărite, dar și articolele vestimentare și alte produse textile.
Restricțiile se extind și asupra încălțămintei, jucăriilor, jocurilor și echipamentelor sportive.
Prin urmare, de la 1 septembrie, importul acestor categorii de produse provenite din Rusia și Belarus nu va mai fi permis în Letonia. Măsura se aplică inclusiv în situația în care bunurile sunt transportate printr-un stat terț înainte de a ajunge pe piața letonă.
Riga invocă motive de securitate națională
Ministerul de Externe al Letoniei susține că noua interdicție are legătură cu protejarea intereselor de securitate ale țării.
Autoritățile de la Riga urmăresc, în același timp, să reducă veniturile pe care Rusia și Belarus le obțin din exporturi și să limiteze accesul pe piața letonă al unor materiale considerate propagandistice.
Măsura vine în contextul politicii adoptate de Letonia după declanșarea războiului din Ucraina, când autoritățile au introdus mai multe restricții comerciale naționale în paralel cu sancțiunile adoptate la nivelul Uniunii Europene.
Letonia are graniță cu Rusia și Belarus
Poziția Letoniei față de Rusia și Belarus este influențată și de situația sa geografică. Țara baltică are frontieră la est cu Rusia și cu Belarus, stat aliat al Moscovei.
În Letonia există, de asemenea, o comunitate etnică rusă importantă, ceea ce reprezintă un element relevant în contextul deciziilor privind importurile de materiale tipărite și alte bunuri provenite din Rusia.
Guvernul de la Riga s-a numărat printre cei mai apropiați susținători europeni ai Ucrainei în contextul războiului declanșat de Rusia.
Importurile din Rusia și Belarus au scăzut masiv
Noile restricții sunt introduse după o reducere considerabilă a valorii importurilor letone provenite din Rusia și Belarus.
Potrivit datelor prezentate în acest context, valoarea importurilor din cele două state a scăzut cu 91% începând din 2022.
Dacă în 2022 importurile aveau o valoare de 2,13 miliarde de euro, anul trecut acestea au ajuns la 193 de milioane de euro.
Scăderea reflectă efectul restricțiilor introduse după începerea războiului din Ucraina și al sancțiunilor adoptate ulterior în relația comercială cu Rusia și Belarus.
Companiile care fac în continuare comerț cu Rusia și Belarus sunt publice
Letonia a introdus, pe lângă restricțiile comerciale, și un mecanism prin care sunt făcute publice informațiile despre companiile care continuă să aibă relații comerciale cu Rusia și Belarus.
Numele acestor companii sunt incluse într-un registru accesibil publicului.
Noua interdicție, care intră în vigoare la 1 septembrie, completează astfel măsurile adoptate anterior de Letonia și adaugă mai multe categorii de produse pe lista bunurilor care nu mai pot intra pe piața țării din Rusia și Belarus.