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Locale· 2 min citire
Imagini sfâșietoare! Trupurile celor doi frați înecați în Olimp au ajuns acasă
Înmormântarea celor doi frați
Publicat18 aug. 2026, 20:19
SursăRealitatea PLUS
Trupurile neînsuflețite ale celor doi frați din Vaslui, care au murit înecați în mare la Olimp, au ajuns acasă. Vlad și Ionuț Sava, în vârstă de 17, respectiv 19 ani, au fost aduși în localitatea natală Dodești, unde familia, rudele și prietenii se pregătesc să îi conducă pe ultimul drum. Imagini cu un puternic impact emoțional!
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