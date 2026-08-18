Imagini sfâșietoare! Trupurile celor doi frați înecați în Olimp au ajuns acasă

Publicat 18 aug. 2026, 20:19 Sursă Realitatea PLUS

Trupurile neînsuflețite ale celor doi frați din Vaslui, care au murit înecați în mare la Olimp, au ajuns acasă. Vlad și Ionuț Sava, în vârstă de 17, respectiv 19 ani, au fost aduși în localitatea natală Dodești, unde familia, rudele și prietenii se pregătesc să îi conducă pe ultimul drum. Imagini cu un puternic impact emoțional!

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