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Imagini sfâșietoare! Trupurile celor doi frați înecați în Olimp au ajuns acasă

Înmormântarea celor doi frați

Înmormântarea celor doi frați

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat18 aug. 2026, 20:19
SursăRealitatea PLUS

Trupurile neînsuflețite ale celor doi frați din Vaslui, care au murit înecați în mare la Olimp, au ajuns acasă. Vlad și Ionuț Sava, în vârstă de 17, respectiv 19 ani, au fost aduși în localitatea natală Dodești, unde familia, rudele și prietenii se pregătesc să îi conducă pe ultimul drum. Imagini cu un puternic impact emoțional!

Vlad și Ionuț, conduși pe ultimul drum

Cei doi frați plecaseră pe litoral în urmă cu aproximativ o lună pentru a munci. Erau angajați ca ospătari la un complex din stațiunea Olimp. Pe 16 august, au avut zi liberă și au mers la plajă. Tragedia s-a produs după ce cei doi au intrat în mare, deși pe plajă era arborat steagul roșu, care interzicea scăldatul din cauza curenților periculoși. Potrivit martorilor, fratele mai mare, Ionuț, a intrat primul în apă. Vlad a intrat după el pentru a-l ajuta, însă amândoi au fost prinși de curenții puternici și trași spre larg.

După aproximativ 30 de minute de căutări, trupul lui Vlad a fost adus la mal de valuri. Ionuț a fost găsit ulterior de scafandrii Inspectoratului pentru Situații de Urgență, la câteva zeci de metri de țărm.

Moartea celor doi frați a lăsat în urmă o familie îndurerată. Vlad venise pe litoral pentru a strânge bani ca să își cumpere o mașină, în timp ce Ionuț muncea pentru a-și plăti școala de șoferi.

Tragedia readuce în atenție pericolul ignorării steagului roșu de pe plajă. Salvamarii avertizează că intrarea în apă în astfel de condiții poate fi fatală, chiar și pentru cei care sunt buni înotători.

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