Firma-minune de pe Dunăre: doar 4 angajați, dar contracte de zeci de milioane de lei pentru dragare

Publicat 18 aug. 2026, 15:13 Sursă Realitatea PLUS

Scandalul lucrărilor de dragare de pe Brațul Bala ia amploare! O anchetă publicată pe site-ul Lumea Politică arată că o firmă cu numai patru angajați și sediul într-un apartament din Drobeta-Turnu Severin primește de șapte ani contracte de milioane de lei pentru dragarea Dunării, inclusiv în zona Brațului Bala, conform Realitatea PLUS.

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