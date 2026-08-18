Firma-minune de pe Dunăre: doar 4 angajați, dar contracte de zeci de milioane de lei pentru dragare

Scandalul lucrărilor de dragare de pe Brațul Bala ia amploare! O anchetă publicată pe site-ul Lumea Politică arată că o firmă cu numai patru angajați și sediul într-un apartament din Drobeta-Turnu Severin primește de șapte ani contracte de milioane de lei pentru dragarea Dunării, inclusiv în zona Brațului Bala, conform Realitatea PLUS.
Compania, Rapide Transport Logistic, este administrată de Lenuța Ionica Osiac, despre care publicația scrie că locuiește în același sat din Mehedinți de care este legat fostul ministru al Energiei, Virgil Popescu. REALITATEA PLUS a solicitat puncte de vedere de la cei menționați în material. Virgil Popescu a negat orice implicare, în timp ce Lenunța Ionica Osiac ne-a transmis că lucrările de dragare pe Dunăre au fost obținute prin licitații deschise.
De șapte ani, firma cu sediul într-un apartament din Drobeta Turnu Severin este plătită să dragheze Dunărea în dreptul brațului care absoarbe debitul de apă și a determinat oprirea Centralei Nucleare de la Cernavodă. Firma are sediul într-un apartament al unui bloc comunist din Drobeta Turnul Severin, mai scrie publicația Lumea Politică.
Cu numai patru angajați și active de 100.000 de euro, SRL-ul a fost considerat competent să decolmeteze Dunărea și să asigure debitul de apă pentru Centrala Nucleară de la Cernavodă. Potrivit anchetei Lumea Politică, seria contractelor începe în 2019, cu un acord-cadru de 7,8 milioane de lei, ajuns ulterior la lucrări de 11,8 milioane.
În 2022, firma a semnat un acord-cadru de 32 de milioane de lei, jumătate pentru lucrări în dreptul Brațului Bala, iar câteva luni mai târziu a primit un alt contract, de 7,5 milioane de lei, în urma unei proceduri cu un singur ofertant.
În 2023 a urmat un nou acord-cadru, de aproape 40 de milioane de lei, iar ultima comandă a fost lansată în mai 2026. Publicația susține că firma are doar patru angajați și active de aproximativ 100.000 de euro. Administratorul firmei, Lenuța Osiac, are domiciliul în satul Vrancea, comuna Burila Mare, localitate în care Virgil Popescu are, potrivit publicației, o casă de vacanță și terenuri, iar una dintre firmele fostului ministru ar fi avut sediul tot acolo. Într-o reacție pentru Realitatea PLUS Lenuța Osiac spune că lucrările de dragare pe Dunăre au fost obținute prin licitații deschise. Administratoarea firmei neagă și orice legătură cu Virgil Popescu și spune că nu îl cunoaște pe fostul ministru.
„Nu o cunosc pe doamna Lenuța Ionica Osiac, nu am avut și nu am nicio relație personală, profesională sau de afaceri cu aceasta ori cu firma sa și nu am atribuit și nu am avut nicio implicare în atribuirea vreunui contract către aceasta sau către societatea pe care o administrează. Orice încercare de a mă asocia cu această persoană este falsă”, a fost răspunsul lui Virgil Popescu, după ce a fost contactat de Realitatea PLUS.