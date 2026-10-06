Cristela Georgescu a ieșit de la audieri. Ce le-a spus procurorilor: „Suntem o familie obișnuită!”

Publicat 6 oct. 2026, 15:57 Actualizat 6 oct. 2026, 16:04 Sursă Realitatea PLUS

Cristela Georgescu a ieșit, marți, de la sediul DIICOT, după ce a fost audiată în calitate de martor în dosarul în care soțul său, Călin Georgescu, este cercetat pentru presupusa înșelăciune cu un prejudiciu de aproximativ 1,1 milioane de euro. În aceeași zi, Călin Georgescu a fost adus din arest pentru a participa la perchezițiile informatice efectuate de anchetatori.

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