Cristela Georgescu a ieșit de la audieri. Ce le-a spus procurorilor: „Suntem o familie obișnuită!”
Cristela Georgescu a ieșit, marți, de la sediul DIICOT, după ce a fost audiată în calitate de martor în dosarul în care soțul său, Călin Georgescu, este cercetat pentru presupusa înșelăciune cu un prejudiciu de aproximativ 1,1 milioane de euro. În aceeași zi, Călin Georgescu a fost adus din arest pentru a participa la perchezițiile informatice efectuate de anchetatori.
La ieșirea din sediul instituției, Cristela Georgescu a lansat acuzații la adresa autorităților și a susținut că familia sa ar fi fost supusă unor intervenții pe care le consideră abuzive.
Cristela Georgescu: „Suntem o familie obișnuită”
Soția lui Călin Georgescu a declarat că familia sa ar fi trecut printr-o experiență pe care a calificat-o drept „brutală” și „inacceptabilă”.
„Suntem o familie obișnuită și am fost supuși unor intervenții brutale, inacceptabile”, a transmis Cristela Georgescu.
Ea a făcut apel la cei care îi ascultau declarațiile să ia în calcul posibilitatea de a ajunge, la rândul lor, într-o situație în care să fie acuzați de fapte pe care susține că nu le-au comis.
Acuzații privind perchezițiile desfășurate la locuința familiei
Cristela Georgescu a criticat și modul în care, potrivit afirmațiilor sale, au fost efectuate perchezițiile la locuința familiei.
Aceasta a descris intervenția polițiștilor și a ofițerilor DIICOT drept „brutală” și a susținut că în cazul familiei sale ar fi fost încălcate drepturi fundamentale.
„Asistăm la o persecuție politică și un dosar politic în cea mai pură formă a sa”, a afirmat Cristela Georgescu, susținând totodată că acuzațiile din dosar ar fi nefondate.
Ea a invocat inclusiv prezumția de nevinovăție și dreptul la viață privată.
Cristela Georgescu spune că ar putea ajunge la CEDO
În declarația făcută în fața sediului DIICOT, soția fostului candidat la alegerile prezidențiale a susținut că anumite libertăți și drepturi fundamentale ar fi fost încălcate.
„Am prezentat astăzi, am fost invitată în calitate de martor în acest dosar, la fel ca și tatăl meu, ieri.
Și, în primul rând, s-a efectuat o procedură normală de percheziție electronică sau pur și simplu...
Vreau să-mi dați voie să mulțumesc tuturor celor din România și de peste tot din lume care luptă pentru dreptul la o judecată corectă.
Le mulțumesc oamenilor care sunt în stradă, care se roagă, care ne-au trimis mesaje de încurajare și de susținere.
Vreau să știți că suntem o familie obișnuită și am fost supuși unor intervenții brutale, inacceptabile.
Și oricare dintre dumneavoastră... oameni obișnuiți, e important să conștientizați că vă puteți afla cândva în această situație.
Să vă treziți într-o dimineață acuzați de fapte pe care nu le-ați făcut sau tratați ca fiind vinovați înainte să fiți judecați.
Vreau să știți că a avut loc...modul brutal în care s-a intrat în casă peste mine și copilul minor și tatăl meu, deși eram acolo. Apoi modul traumatizant și aproape inuman în care un copil nevinovat a fost păzit la pat de un om înarmat, care poate și el e tată. Și un om de 90 de ani a fost păzit la fel la pat de un tânăr înarmat care putea să-i fie nepot.
Apoi modul umilitor și traumatizant în care, în fața copiilor minori, Călin a fost ridicat, încătușat, ridicat în trafic, fără ca el să prezinte un pericol grav imminent.
Acum, ce vreau să spun încă o dată, pentru că e important ca toată lumea să conștientizeze. Noi ne aflăm într-un stat care se pretinde democratic, un stat de drept și care ne-a fost promis onest.
Cu toate acestea asistăm la o persecuție politică și un dosar politic în cea mai pură forma sa. Argumentele mele sunt următoarele. Acuzațiile din dosar sunt nefondate și adevărate.
Al doilea lucru, până la ora actuală nu am intrat în posesia dosarului, nu l-am putut studia integral.
Al treilea punct, informații confidențiale, care nu au voie, conform legii să ajungă publice înainte ca ele să ajungă în fața judecătorului, au apărut în presă înainte de a fi la judecător. Și acest lucru a dat nașteri la interpretări și la corelații manipulatorii și false.
Și dincolo de faptul că nu ne-a fost respectat dreptul la viață privată și datele noastre personale au fost peste tot, ultimul lucru, prezumția de nevinovăție, vreau să știți că este de asemenea nerespectată. Pentru că presiunea politică făcută inclusiv de președintele României și de așa zisa opoziție, asupra, inclusiv a judecătorilor, prezintă imaginea unui om vinovat, creionat vinovat, înainte să fie judecat.
Și asta nu este în regulă și indirect pune presiune pe judecători.
Și în ultimul, nu în ultimul rând, au fost grav încălcate libertăți și drepturi fundamentale, inclusiv ale CEDO.
Despre acesta voi reveni cu detalii în zilele care urmează, pentru că voi reveni aici în zilele urmează. Probabil mâine.
Foarte bine face soțul meu, totul este foarte bine, vă mulțumim, sunt proceduri normale.”, a declarat Cristela Georgescu la ieșirea din sediul DIICOT.
Cristela Georgescu a făcut referire și la Convenția Europeană a Drepturilor Omului și a lăsat să se înțeleagă că familia ar putea recurge la demersuri în acest plan.
Prezența celor doi soți la DIICOT are legătură cu perchezițiile informatice efectuate asupra dispozitivelor ridicate de anchetatori în timpul cercetărilor. Călin Georgescu a fost adus din Arestul Central, unde se află în urma unei decizii de arestare preventivă, pentru a participa la procedură. Cristela Georgescu s-a prezentat la sediul DIICOT în calitate de martor.
Dosarul vizează acuzații formulate de procurori cu privire la o presupusă schemă prin care un om de afaceri ar fi fost determinat să transfere peste un milion de euro, în contextul promisiunii obținerii unei finanțări importante. Călin Georgescu neagă acuzațiile care îi sunt aduse.
Ancheta este în desfășurare, iar acuzațiile formulate de procurori urmează să fie analizate în cadrul procedurilor judiciare.
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