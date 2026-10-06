Cristela Georgescu, audiată la DIICOT. Călin Georgescu, adus din Arestul Central pentru percheziția informatică

Cristela Georgescu, soția lui Călin Georgescu, va fi audiată marți de procurorii DIICOT, în calitate de martor, în dosarul în care fostul candidat la alegerile prezidențiale se află în arest preventiv. În același timp, Călin Georgescu a fost adus de la Arestul Central al Capitalei la sediul DIICOT, pentru a participa la percheziția informatică dispusă de anchetatori.
Cristela Georgescu, audiată la DIICOT
Cristela Georgescu a ajuns, în urmă cu puțin timp, la sediul DIICOT, unde urmează să fie audiată în calitate de martor, în dosarul în care fostul candidat la alegerile prezidențiale se află în arest preventiv pentru 30 de zile.
În paralel, Călin Georgescu a fost adus de la Arestul Central al Capitalei la sediul DIICOT, pentru a participa la percheziția informatică dispusă de anchetatori.
Procurorii investighează constituirea unui grup infracțional organizat și înșelăciune în formă continuată. Prejudiciul din dosar este estimat la peste 1,1 milioane de euro.
Cu o zi înainte, tatăl Cristelei Georgescu s-a prezentat la DIICOT pentru a da explicații în legătură cu un împrumut de 118.000 de lei acordat lui Răzvan Leu, omul de afaceri care l-ar fi denunțat pe Călin Georgescu în dosarul în care acesta este arestat preventiv.
Potrivit procurorilor, probele strânse în anchetă indică faptul că Georgescu s-ar fi folosit de imaginea sa publică pentru a atrage oameni de afaceri în diverse scheme de investiții.
Mai mult, anchetatorii susțin că acesta le-ar fi promis acces la linii de finanțare importante, în schimbul unor sume considerabile de bani, care nu ar mai fi fost, ulterior, restituiți.