Cristela Georgescu, audiată la DIICOT. Călin Georgescu, adus din Arestul Central pentru percheziția informatică

Publicat 6 oct. 2026, 08:38 Actualizat 6 oct. 2026, 08:44 Sursă Realitatea PLUS

Cristela Georgescu, soția lui Călin Georgescu, va fi audiată marți de procurorii DIICOT, în calitate de martor, în dosarul în care fostul candidat la alegerile prezidențiale se află în arest preventiv. În același timp, Călin Georgescu a fost adus de la Arestul Central al Capitalei la sediul DIICOT, pentru a participa la percheziția informatică dispusă de anchetatori.

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