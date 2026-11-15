Explozie urmată de incendiu la un celebru târg de Crăciun. Cinci persoane au fost rănite, două sunt în stare critică

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 15 nov. 2026, 19:29

Momente de panică la un târg de Crăciun din Belgia, unde o explozie urmată de un incendiu a provocat rănirea a cinci persoane. Două dintre victime sunt în stare critică, iar alte trei au suferit arsuri și leziuni de diferite gravități. În urma incidentului, evenimentul a fost evacuat, iar organizatorii au decis să îl închidă temporar.

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