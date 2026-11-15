Explozie urmată de incendiu la un celebru târg de Crăciun. Cinci persoane au fost rănite, două sunt în stare critică

Momente de panică la un târg de Crăciun din Belgia, unde o explozie urmată de un incendiu a provocat rănirea a cinci persoane. Două dintre victime sunt în stare critică, iar alte trei au suferit arsuri și leziuni de diferite gravități. În urma incidentului, evenimentul a fost evacuat, iar organizatorii au decis să îl închidă temporar.
Deflagrația și incendiul au avut loc în localitatea Denée, din comuna Anhée, în provincia Namur, la târgul organizat în apropierea Abației Maredsous. Potrivit publicației Mirror, pompierii și echipajele medicale au intervenit de urgență la fața locului.
Cinci persoane rănite în urma exploziei. Două victime sunt în stare critică
Dintre cele cinci persoane rănite, trei au suferit arsuri grave, iar pentru transportarea unora dintre victime către unități medicale specializate a fost solicitat un elicopter. Celelalte două persoane au avut leziuni mai ușoare și au primit îngrijiri medicale.
Primarul comunei Anhée, Pierre Rondiat, a oferit informații despre situația victimelor și despre intervenția echipelor de salvare.
„Au fost identificate cinci persoane rănite. Două se află în stare critică; una a fost transportată cu elicopterul la un spital din Liège, iar a doua – lucru care urmează să fie confirmat – la spitalul militar din Neder-Over-Heembeek. O a treia persoană a suferit, de asemenea, arsuri, în timp ce celelalte două au suferit răni ușoare”, a declarat edilul.
Două căsuțe au fost distruse de flăcări
Incendiul a cuprins două dintre căsuțele comercianților, care au fost distruse complet. Alte două construcții aflate în apropiere au fost afectate de flăcări.
Pompierii au reușit să stingă focul, iar autoritățile au anunțat că situația a fost adusă sub control. Colonelul Marc Gilbert, din cadrul zonei de intervenție de urgență Val de Sambre, a precizat că echipele de salvare au acționat rapid pentru limitarea incendiului.
Potrivit primelor informații, deflagrația ar fi putut fi provocată de o butelie de gaz, însă cauza exactă nu a fost stabilită oficial. Ipoteza unui accident este luată în calcul de pompierii din Dinaphi.
Târgul de Crăciun a fost evacuat și închis
După producerea incidentului, vizitatorii au fost evacuați, iar accesul publicului în zona târgului a fost interzis. În urma discuțiilor cu organizatorii, primarul Pierre Rondiat a anunțat că evenimentul nu va mai fi deschis duminică, decizia fiind luată și din respect pentru persoanele rănite.
Parchetul din Namur a fost informat despre incident și a demarat cercetări pentru a stabili cu exactitate cum s-a produs explozia și ce a declanșat incendiul.
Târgul de la Abația Maredsous atrăgea vizitatori în perioada Adventului
Târgul de Crăciun din Maredsous și-a deschis porțile vineri și este organizat anual în incinta Abației Maredsous, o mănăstire benedictină situată în provincia belgiană Namur.
Evenimentul este cunoscut pentru oferta de produse artizanale și pentru atmosfera specifică sărbătorilor de iarnă. Potrivit prezentării de pe site-ul oficial al abației, târgul se desfășoară în cinci weekenduri din perioada Adventului și reunește peste 60 de căsuțe cu produse și activități pentru vizitatori.
Abația este cunoscută și pentru producția de brânză și bere de mănăstire, tradiție începută după cel de-Al Doilea Război Mondial. În acest an, însă, evenimentul a fost întrerupt de explozia care a rănit cinci persoane și a provocat distrugeri în zona târgului.