Alertă la Washington: Iranul ar putea pregăti atentate împotriva lui Trump și a echipei sale

Scris de Iulian Budusan Publicat: 15 nov. 2026, 14:36

Donald Trump și mai mulți oficiali de rang înalt din administrația SUA ar putea deveni țintele unor atentate atribuite Iranului, potrivit unor avertismente ale serviciilor de informații israeliene. Informațiile indică posibilitatea unor atacuri iminente, însă autoritățile iraniene neagă orice implicare în presupusele planuri de asasinat.

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