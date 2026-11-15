Alertă la Washington: Iranul ar putea pregăti atentate împotriva lui Trump și a echipei sale

Donald Trump și mai mulți oficiali de rang înalt din administrația SUA ar putea deveni țintele unor atentate atribuite Iranului, potrivit unor avertismente ale serviciilor de informații israeliene. Informațiile indică posibilitatea unor atacuri iminente, însă autoritățile iraniene neagă orice implicare în presupusele planuri de asasinat.
Serviciile secrete israeliene au transmis un avertisment privind o posibilă operațiune iraniană care l-ar putea avea ca țintă pe președintele american Donald Trump, potrivit publicației Israel Hayom. Conform informațiilor prezentate de presa israeliană, o eventuală tentativă de atac s-ar putea produce chiar în următoarele săptămâni.
Riscul nu s-ar limita doar la liderul de la Casa Albă. Mai mulți oficiali americani de rang înalt, considerați apropiați ai lui Trump, ar putea fi, de asemenea, vizați de presupusele planuri atribuite Teheranului.
Drone încărcate cu explozibili, printre posibilele arme folosite
Potrivit sursei citate, una dintre variantele luate în calcul de serviciile israeliene ar presupune utilizarea unor drone echipate cu încărcături explozive. Informațiile despre presupusa amenințare ar fi fost transmise direct conducerii serviciilor de informații americane.
Mai exact, directorul Mossad ar fi discutat personal acest subiect cu John Ratcliffe, directorul CIA, căruia i-ar fi prezentat datele referitoare la posibila operațiune iraniană.
Deocamdată, informațiile nu au fost confirmate public de administrația americană. Nici Casa Albă, nici CIA nu au oferit o poziție oficială privind avertismentul relatat de presa israeliană.
În schimb, autoritățile de la Teheran resping acuzațiile potrivit cărora Iranul ar pregăti atacuri împotriva lui Donald Trump sau a unor membri importanți ai administrației SUA.