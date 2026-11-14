Luca Niculescu: „România a câștigat definitiv litigiul internațional privind proiectul minier de la Roșia Montană”

Scris de Iulian Budusan Publicat: 14 nov. 2026, 11:02

România a obținut o victorie importantă în litigiul internațional privind proiectul minier de la Roșia Montană, în care compania reclamantă solicitase despăgubiri în valoare de 6,5 miliarde de dolari. Anunțul a fost făcut de premierul României, Luca Niculescu, într-o postare publicată pe pagina sa de Facebook.

Distribuie articolul