Luca Niculescu: „România a câștigat definitiv litigiul internațional privind proiectul minier de la Roșia Montană”

România a obținut o victorie importantă în litigiul internațional privind proiectul minier de la Roșia Montană, în care compania reclamantă solicitase despăgubiri în valoare de 6,5 miliarde de dolari. Anunțul a fost făcut de premierul României, Luca Niculescu, într-o postare publicată pe pagina sa de Facebook.
Șeful Guvernului a subliniat că rezultatul reprezintă o victorie importantă pentru statul român, demonstrând capacitatea acestuia de a-și apăra interesele, resursele naționale și banii publici, cu respectarea angajamentelor asumate față de investitorii de bună-credință.
Premierul a evidențiat și importanța deciziei pentru protejarea mediului și a patrimoniului cultural de la Roșia Montană, localitate cu o istorie deosebită, inclusă în patrimoniul mondial UNESCO.
În mesajul său, Luca Niculescu a transmis mulțumiri avocaților din cadrul echipelor Leaua Damcali Deaconu Păunescu și LALIVE, precum și reprezentanților Ministerului Finanțelor și tuturor instituțiilor statului care au contribuit la obținerea acestui rezultat.
„În acești 11 ani s-au schimbat guverne, miniștri și conduceri de instituții. Dar munca acestor profesioniști a continuat, cu seriozitate, răbdare și perseverență”, a transmis premierul.
Acesta a arătat că dosarul reprezintă un exemplu al importanței competenței, continuității și responsabilității în apărarea intereselor României.
La finalul mesajului, premierul a felicitat toate echipele implicate și le-a mulțumit pentru efortul depus de-a lungul celor 11 ani de litigiu.