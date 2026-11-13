Doi cetăţeni români, repatriaţi din Yemen prin Egipt. MAE menţine alerta de călătorie de nivel 9/9. ”PĂRĂSIȚI IMEDIAT ȚARA!”

Scris de Gabriela Bucătaru Publicat: 13 nov. 2026, 21:05

Ministerul Afacerilor Externe a anunțat, vineri seară, că doi cetățeni români au fost repatriați din Yemen, prin Egipt. Decizia vine în contextul intensificării acțiunilor militare din regiune, pentru care autoritățile române au emis un avertisment de călătorie de nivel maxim, 9 din 9, cu recomandarea fermă: ”PĂRĂSIȚI IMEDIAT ȚARA!”

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