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Extern· 1 min citire
Doi cetăţeni români, repatriaţi din Yemen prin Egipt. MAE menţine alerta de călătorie de nivel 9/9. ”PĂRĂSIȚI IMEDIAT ȚARA!”
FOTO: Arhivă
Ministerul Afacerilor Externe a anunțat, vineri seară, că doi cetățeni români au fost repatriați din Yemen, prin Egipt. Decizia vine în contextul intensificării acțiunilor militare din regiune, pentru care autoritățile române au emis un avertisment de călătorie de nivel maxim, 9 din 9, cu recomandarea fermă: ”PĂRĂSIȚI IMEDIAT ȚARA!”
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