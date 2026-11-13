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Doi cetăţeni români, repatriaţi din Yemen prin Egipt. MAE menţine alerta de călătorie de nivel 9/9. ”PĂRĂSIȚI IMEDIAT ȚARA!”

FOTO: Arhivă

FOTO: Arhivă

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Scris de Gabriela Bucătaru Publicat: 13 nov. 2026, 21:05

Ministerul Afacerilor Externe a anunțat, vineri seară, că doi cetățeni români au fost repatriați din Yemen, prin Egipt. Decizia vine în contextul intensificării acțiunilor militare din regiune, pentru care autoritățile române au emis un avertisment de călătorie de nivel maxim, 9 din 9, cu recomandarea fermă: ”PĂRĂSIȚI IMEDIAT ȚARA!”

Doi români, repatriaţi din Yemen prin Egipt

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) precizează că, la 13 noiembrie 2026, a fost finalizată repatrierea a doi cetăţeni români din Republica Yemen, prin Republica Arabă Egipt. Demersul a fost posibil în urma eforturilor complexe ale Ambasadei României în Regatul Haşemit al Iordaniei, care asigură reprezentarea diplomatică şi consulară a României în Republica Yemen. MAE subliniază că România nu are misiune diplomatică sau oficiu consular în Republica Yemen, posibilităţile de intervenţie în astfel de zone fiind foarte reduse

a transmis Ministerul de Externe.

Ambasada României la Amman a intervenit de urgenţă pe lângă autorităţile yemenite competente pentru a acorda sprijin celor doi cetăţeni români. Reprezentanţii misiunii diplomatice au menţinut permanent legătura cu aceştia şi cu autorităţile locale, au eliberat documentele de călătorie necesare şi au facilitat achiziţionarea biletelor de avion către România.

După sosirea în Republica Arabă Egipt, cei doi români au beneficiat de asistenţă consulară din partea Ambasadei României la Cairo, care a facilitat tranzitul aeroportuar. Totodată, Centrala MAE a colaborat cu autorităţile române competente pentru îndeplinirea formalităţilor necesare intrării în ţară.

MAE, avertisment de călătorie de nivel maxim pentru Yemen

MAE reaminteşte că pentru Republica Yemen este în vigoare un avertisment de călătorie de nivel maxim, 9 din 9, cu recomandarea „PĂRĂSIŢI IMEDIAT ŢARA!”. Avertismentul poate fi consultat pe site-ul instituţiei: https://www.mae.ro/travel-alerts/2932

Având în vedere situaţia gravă de securitate din Republica Yemen, pe fondul acţiunilor militare din această ţară, Ministerul Afacerilor Externe (MAE) recomandă cu insistenţă cetăţenilor români să nu se deplaseze în această ţară, iar celor care se află în Yemen să părăsească ţara în cel mai scurt timp! În prezent, pe teritoriul acestui stat continuă să aibă loc acţiuni militare (aeriene şi terestre) şi proteste violente de stradă

a avertizat MAE.

Autorităţile române atrag atenţia şi asupra pericolului reprezentat de actele de piraterie din regiune, în special în Golful Aden şi Oceanul Indian.

Totodată, MAE le recomandă românilor aflaţi în străinătate să îşi înregistreze prezenţa prin intermediul portalului E-Consulat, pentru a putea beneficia mai uşor de asistenţă consulară în situaţii de urgenţă.

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