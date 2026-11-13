Două explozii produse în decurs de aproximativ 24 de ore au vizat autoturisme în Rusia. Un militar rus a fost ucis joi, 12 noiembrie, într-o explozie produsă la Sankt Petersburg, iar vineri, o mașină în care se afla un fost consilier al unui premier ucrainean a explodat la Moscova.
Un militar rus a murit după explozia mașinii la Sankt Petersburg
Primul incident a avut loc joi, în Sankt Petersburg. Un militar rus a murit după ce autoturismul pe care îl conducea a explodat, potrivit Comitetului de Investigații al Rusiei.
Autoritățile nu au făcut publică identitatea victimei. Presa locală, inclusiv publicația Fontanka, a relatat că bărbatul ar fi fost colonel și ofițer al Forțelor Aerospațiale ruse. Aceste informații nu au fost confirmate oficial de anchetatori.
Anchetatorii au deschis un dosar penal pentru omor și încearcă să stabilească cine a montat dispozitivul și care a fost motivul atacului.
Fostul consilier al lui Mykola Azarov, grav rănit într-o explozie la Moscova
Al doilea atac a avut loc vineri dimineață, 13 noiembrie, în sudul Moscovei. Mașina condusă de Serghei Zavorotni, în vârstă de 72 de ani, a explodat în timp ce acesta se afla la volan.
Bărbatul a fost transportat la spital cu răni grave. Zavorotni a fost purtător de cuvânt și consilier al fostului premier ucrainean Mykola Azarov, care a condus guvernul de la Kiev în perioada 2010-2014.
Posturile rusești au relatat că acesta și-ar fi pierdut brațul stâng și că se află în comă, după ce a suferit mai multe traumatisme, inclusiv fracturi costale și o comoție cerebrală.
Comitetul de Investigații a deschis o anchetă pentru a stabili circumstanțele producerii exploziei. Până acum, nu a indicat posibili suspecți.
Legăturile victimei cu fostul guvern pro-rus de la Kiev
Mykola Azarov a fost prim-ministru al Ucrainei între 2010 și 2014, în timpul mandatului președintelui Viktor Ianukovici. Ambii au părăsit Ucraina în februarie 2014, după protestele și înlăturarea lui Ianukovici de la putere.
Serghei Zavorotni s-a stabilit ulterior în Rusia și a devenit comentator politic, publicând materiale critice la adresa autorităților ucrainene. Înainte de a lucra pentru Azarov, acesta fusese jurnalist și corespondent în America Latină.
Ucraina nu a comentat cele două explozii
Cele două atacuri se înscriu într-o serie de explozii și atentate care au vizat persoane asociate armatei ruse sau efortului de război al Moscovei. Autoritățile ruse au acuzat în trecut Ucraina pentru unele dintre aceste operațiuni, însă responsabilitatea pentru exploziile din 12 și 13 noiembrie nu a fost stabilită public.
Kievul nu a făcut declarații privind cele două incidente. Anchetele desfășurate de autoritățile ruse urmează să stabilească dacă exploziile au fost coordonate și dacă au legătură cu războiul din Ucraina.