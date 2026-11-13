Publicat 13 nov. 2026, 19:11 Actualizat 13 nov. 2026, 19:21

Două explozii produse în decurs de aproximativ 24 de ore au vizat autoturisme în Rusia. Un militar rus a fost ucis joi, 12 noiembrie, într-o explozie produsă la Sankt Petersburg, iar vineri, o mașină în care se afla un fost consilier al unui premier ucrainean a explodat la Moscova.

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