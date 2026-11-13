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Germania se opune condițiilor impuse de Rusia. Ana Maria Păcuraru: ”Cancelarul Friedrich Merz este deschis negocierilor cu Putin”

Ana Maria Păcuraru

Ana Maria Păcuraru

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Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat13 nov. 2026, 18:16
SursăRealitatea PLUS

Germania transmite că este pregătită să negocieze cu Moscova, însă doar de pe o poziție de forță și fără compromisuri privind securitatea europeană. Cancelarul Friedrich Merz a respins ferm propunerea Kremlinului privind construirea unei noi arhitecturi de securitate în Europa, subliniind că aceasta există deja și se numește NATO. Ana Maria Păcuraru, corespondentul Realitatea PLUS la Casa Albă, a urmărit și analizat declarațiile liderului german și implicațiile acestora pentru securitatea Europei, cu accent pe România și pe viitorul flancului estic al Alianței.

Merz, mesaj ferm pentru Moscova: NATO rămâne pilonul securității europene

În cadrul discuțiilor de la summitul de la Dublin, Irlanda, Merz a acuzat Rusia că a distrus ordinea de pace construită după încheierea Războiului Rece. Cancelarul german a subliniat că responsabilitatea pentru această situație aparține exclusiv Moscovei.

Germania se declară gata să negocieze cu Rusia, dar numai din poziție de forță și trage o linie roșie. Kremlinul vrea să discute o nouă arhitectură de securitate europeană, iar răspunsul cancelarului este că nu e nimic de discutat. Arhitectura există și se numește NATO, iar ordinea de pace construită după Războiul Rece a fost distrusă, spune Friedrich Merz, de Rusia și numai de Rusia

a declarat Ana Maria Păcuraru.

Ana Maria Păcuraru: ”Europa ar urma să stea la masa negocierilor de pace în următoarele săptămâni”

Corespondentul Realitatea PLUS la Casa Albă a subliniat că mesajul are o importanță strategică majoră pentru România, în condițiile în care solicitările Rusiei privind o nouă arhitectură de securitate europeană ar putea viza inclusiv reducerea prezenței NATO pe flancul estic al Alianței.

Pentru România, asta este fraza care contează cel mai mult din discurs. Când Moscova cere o nouă arhitectură de securitate, cere de fapt retragerea alianței de pe franculesc, adică de la noi. Noutatea însă este alta, pentru că vedem, pentru prima dată, Europa ar urma să stea la masa negocierilor de pace în următoarele săptămâni, iar principiul este nimic despre Europa fără Europa, nimic despre Ucraina fără Ucraina. Cine vorbește în numele Europei? Iată șefa diplomației europene, desigur, dar greul, bineînțeles, îl duce Germania, Franța și Marea Britanie alături de Italia și Polonia. Asta înseamnă că marile capitale conduc și nu instituțiile europene

a conchis jurnalista Realitatea PLUS.
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