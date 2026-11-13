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ExclusivExtern· 1 min citire
Germania se opune condițiilor impuse de Rusia. Ana Maria Păcuraru: ”Cancelarul Friedrich Merz este deschis negocierilor cu Putin”
Ana Maria Păcuraru
Publicat13 nov. 2026, 18:16
SursăRealitatea PLUS
Germania transmite că este pregătită să negocieze cu Moscova, însă doar de pe o poziție de forță și fără compromisuri privind securitatea europeană. Cancelarul Friedrich Merz a respins ferm propunerea Kremlinului privind construirea unei noi arhitecturi de securitate în Europa, subliniind că aceasta există deja și se numește NATO. Ana Maria Păcuraru, corespondentul Realitatea PLUS la Casa Albă, a urmărit și analizat declarațiile liderului german și implicațiile acestora pentru securitatea Europei, cu accent pe România și pe viitorul flancului estic al Alianței.
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