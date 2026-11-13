Nicușor Dan merge la Summitul Francofoniei din Cambodgia. Dacian Cioloș, candidatul României

Președintele Nicușor Dan va participa la cea de-a 20-a ediție a Sommet-ului Francofoniei, organizată în Cambodgia, în perioada 15-16 noiembrie 2026. Unul dintre principalele momente ale reuniunii va fi alegerea secretarului general al Organizației Internaționale a Francofoniei (OIF) pentru mandatul 2027-2030. România îl susține pentru această funcție pe fostul premier și comisar european Dacian Cioloș.
Summitul are loc sub tema „Să reinvestim în pace, pentru prosperitate comună și stabilitate durabilă” și reunește reprezentanți ai statelor și guvernelor membre ale organizației.
Patru candidați pentru funcția de secretar general al Francofoniei
În cursa pentru conducerea OIF s-au înscris patru candidați: Dacian Cioloș, din partea României, Coumba Ba, din Mauritania, Juliana Lumumba, din Republica Democrată Congo, și actuala secretară generală, Louise Mushikiwabo, din Rwanda, care candidează pentru un nou mandat.
Votul este programat pentru 16 noiembrie. Decizia va aparține șefilor de stat și de guvern ai celor 53 de membri cu drepturi depline ai organizației.
Dacian Cioloș, candidatul susținut de România
România și-a anunțat oficial candidatura lui Dacian Cioloș în martie 2026, iar dosarul a fost depus în luna aprilie. Fostul prim-ministru și fost comisar european pentru agricultură a prezentat un proiect pentru o Francofonie mai apropiată de nevoile statelor membre și de provocările economice și sociale actuale.
În documentele de prezentare a candidaturii, Cioloș a pus accent pe consolidarea cooperării multilaterale, dezvoltarea dimensiunii economice a organizației, educație, oportunități pentru tineri și femei, precum și promovarea culturii francofone în mediul digital.
Președintele Nicușor Dan a anunțat public susținerea candidaturii la evenimentul organizat la Palatul Cotroceni cu prilejul Zilei Internaționale a Francofoniei.
Ce este Organizația Internațională a Francofoniei
Organizația Internațională a Francofoniei reunește 90 de state și guverne: 53 de membri cu drepturi depline, cinci membri asociați și 32 de observatori. Activitatea sa depășește promovarea limbii franceze și include cooperarea politică, economică, educațională și culturală.
Ediția din acest an a summitului are o miză importantă pentru țara noastră, deoarece candidatura lui Dacian Cioloș oferă României posibilitatea de a ocupa pentru prima dată funcția de secretar general al Francofoniei.
Noul mandat va acoperi perioada 2027-2030, iar rezultatul votului va stabili cine va conduce organizația în următorii patru ani.