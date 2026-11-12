Nicușor Dan, despre cazul jurnalistului Ovidiu Vanghele: ”Eu nu sunt un gunoi”

Publicat 12 nov. 2026, 21:02 Actualizat 12 nov. 2026, 21:08

Președintele României, Nicușor Dan, a explicat joi seară motivele pentru care jurnalistului Ovidiu Vanghele i-a fost interzis accesul la Palatul Cotroceni. Șeful statului a invocat respectarea demnității persoanei și a funcției publice, precum și combaterea violenței verbale în spațiul public. El a precizat că decizia nu vizează limitarea libertății de exprimare sau cenzurarea opiniilor politice, arătând că cetățenii au la dispoziție mijloace democratice de contestare a autorităților, inclusiv protestul și acțiunile în instanță.

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