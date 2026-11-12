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Politica· 1 min citire

Nicușor Dan, despre cazul jurnalistului Ovidiu Vanghele: ”Eu nu sunt un gunoi”

FOTO: Facebook

FOTO: Facebook

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Scris deGabriela Bucătaru
Publicat12 nov. 2026, 21:02
Actualizat12 nov. 2026, 21:08

Președintele României, Nicușor Dan, a explicat joi seară motivele pentru care jurnalistului Ovidiu Vanghele i-a fost interzis accesul la Palatul Cotroceni. Șeful statului a invocat respectarea demnității persoanei și a funcției publice, precum și combaterea violenței verbale în spațiul public. El a precizat că decizia nu vizează limitarea libertății de exprimare sau cenzurarea opiniilor politice, arătând că cetățenii au la dispoziție mijloace democratice de contestare a autorităților, inclusiv protestul și acțiunile în instanță.

Nicușor Dan: ”Eu nu sunt un gunoi”

Sunt trei niveluri de discuție. În primul rând, demnitatea persoanei. Eu nu sunt un gunoi. Și în calitate de om am dreptul să nu intru în dialog cu o persoană care nu mă respectă. Mai important de atât, este demnitatea funcției publice, pentru că eu, în mod simbolic, sunt șeful aparatului statului român. Adică polițiști, asistenți medicali, profesori, funcționari publici, judecători și nu pot să accept că vreo una din persoanele astea, care lucrează pentru statul român, poate să fie tratată ca gunoi de un cetățean al acestui stat. Pentru că e o formă de lipsă de respect la adresa statului însuși și la adresa autorității statului român

a declarat Nicușor Dan.

Liderul de la Cotroceni a subliniat că protestul și acțiunile în justiție sunt drepturi democratice, dar nu exclud respectul față de angajații statului.

Evident că cetățenii au...cel mai bine ar fi să colaboreze cu autoritatea, dar dacă nu se poate asta, cetățenii au diverse forme de contestare, de protest, de chemare în judecată, plângere penală. Toate astea sunt mijloace democratice cu care nu am nimic de spus. Dar e o formă de respect a statului însuși în momentul în care te adresezi față de un angajat al statului. Și eu cred că de multe ori cetățenii români au spus că statul român nu e suficient de respectat, nici dinăuntru, nici din afară. Să începem prin a-l respecta noi înșine

a mai spus șeful statului.

Nicușor Dan: ”Violența verbală generează violență fizică”

Mai mult, Nicușor Dan a menționat că violența verbală poate genera violență fizică și a avertizat asupra impactului pe care astfel de comportamente îl pot avea asupra copiilor.

Și al treilea nivel, este cel de violență în spațiul public. Pentru că violența verbală generează violență fizică. E documentat. Ce va înțelege un copil dacă un cetățean poate să se adreseze președintelui țării ca fiind un gunoi? Va înțelege poate că și el poate să se raporteze la fel față de profesorul lui poate, față de părintele lui poate, mâine poate să-i dea cu ceva în cap. Deci noi trebuie să protejăm spațiul public de astfel de manifestări

a conchis președintele României.
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