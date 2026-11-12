PSD acuză AUR că a întors spatele românilor din Germania. George Simion, criticat pentru declarațiile despre Alice Weidel

Scris de Realitatea.NET Publicat: 12 nov. 2026, 12:52

PSD lansează acuzații dure la adresa partidului AUR și a liderului formațiunii, George Simion, pe care îi acuză de duplicitate în ceea ce privește apărarea românilor din diaspora. Social-democrații susțin că declarațiile lui Simion în apărarea copreședintei AfD, Alice Weidel, reprezintă o abandonare a intereselor sutelor de mii de români care trăiesc și muncesc în Germania.

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