PSD acuză AUR că a întors spatele românilor din Germania. George Simion, criticat pentru declarațiile despre Alice Weidel

PSD lansează acuzații dure la adresa partidului AUR și a liderului formațiunii, George Simion, pe care îi acuză de duplicitate în ceea ce privește apărarea românilor din diaspora. Social-democrații susțin că declarațiile lui Simion în apărarea copreședintei AfD, Alice Weidel, reprezintă o abandonare a intereselor sutelor de mii de români care trăiesc și muncesc în Germania.
Reacția PSD vine după ce George Simion a afirmat că Alice Weidel „nu ne-a jignit” și că nu ar considera necesare scuzele acesteia față de români. Social-democrații cataloghează poziția liderului AUR drept rușinoasă și susțin că există o contradicție majoră între discursul naționalist al formațiunii și acțiunile sale politice.
PSD îl critică pe George Simion pentru declarațiile despre românii din Germania
Într-un comunicat de presă, PSD condamnă încercarea lui George Simion de a justifica afirmațiile făcute de Alice Weidel la adresa românilor din Germania. Social-democrații susțin că liderul AUR folosește un discurs similar celui atribuit reprezentantei AfD, fără să facă diferența între eventualele responsabilități individuale și stigmatizarea unei întregi comunități.
Potrivit PSD, declarațiile lui Alice Weidel au vizat colectiv românii din Germania, pe care i-ar fi acuzat că profită de sistemul social german și îl jefuiesc.
Social-democrații atrag atenția că în Germania trăiesc peste jumătate de milion de români care muncesc legal și contribuie la sistemul de asigurări sociale. În opinia PSD, aceștia nu ar trebui asociați cu eventuale cazuri individuale de abuz.
PSD cere scuze din partea liderului AfD, Alice Weidel
Partidul Social Democrat amintește că președintele formațiunii, Sorin Grindeanu, i-a solicitat public lui Alice Weidel să își ceară scuze pentru afirmațiile considerate jignitoare la adresa românilor din Germania.
PSD susține că românii din diaspora ar fi trebuit apărați și de reprezentanții AUR, însă George Simion ar fi ales să adopte o poziție favorabilă liderilor AfD.
Social-democrații consideră că această situație evidențiază diferențele de abordare dintre cele două partide în privința relației cu diaspora și a modului în care sunt apărate interesele cetățenilor români din străinătate.
PSD acuză AUR de duplicitate politică. Liderii AfD, invitați la București
Un alt argument invocat de PSD este faptul că AUR ar fi transmis invitații liderilor AfD pentru a participa la un eveniment politic organizat la București, în timp ce social-democrații au cerut explicații și scuze pentru declarațiile atribuite lui Alice Weidel.
În comunicatul transmis, PSD acuză formațiunea condusă de George Simion că promovează un discurs suveranist și susține că apără românii din diaspora, dar că, în practică, ar pune calculele politice înaintea intereselor acestora.
„În vorbe, cei de la AUR pretind că apără interesele românilor din diaspora, dar în fapte îi primesc cu brațele deschise pe cei care i-au umilit”, transmit social-democrații.
Disputa dintre PSD și AUR readuce în atenție tema protejării românilor din diaspora și relațiile politice dintre formațiunile românești și reprezentanții partidului german AfD.
MATERIAL PUBLICITAR POLITIC PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT (PSD). Notificare privind transparența AICI