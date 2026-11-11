Sorin Grindeanu, reacționează după scandalul ținutelor luxoase de la botez: „Imaginea transmisă de noi este că suntem rupți de realitate”

Președintele PSD recunoaște că a fost afectat de reacțiile apărute după petrecerea la care a fost naș și spune că evenimentul a creat o percepție greșită despre partid. Grindeanu și-a cerut scuze public și a admis că nu și-a revenit nici acum complet după controversă.
Sorin Grindeanu a vorbit miercuri seară despre controversele provocate de imaginile de la botezul organizat la Timișoara, unde a avut rolul de naș. Ținutele extravagante purtate de unii dintre invitați au stârnit numeroase comentarii în spațiul public, iar liderul PSD consideră că petrecerea a transmis un mesaj nepotrivit despre partid și despre relația acestuia cu problemele românilor.
Invitat în cadrul unei emisiuni televizate, Grindeanu a recunoscut că reacțiile negative l-au afectat și a precizat că nu încearcă să prezinte PSD drept o formațiune politică fără greșeli. Acesta a explicat că regretă imaginea creată în urma evenimentului și că și-a cerut scuze în fața cetățenilor.
Grindeanu spune că nu este nici bogat, nici sărac: „Îmi permit să merg îmbrăcat într-un costum și cu papion”
Liderul social-democrat a ținut să facă o distincție între ținuta pe care a purtat-o în calitate de naș și vestimentația extravagantă care a atras atenția publicului. Grindeanu a afirmat că are un salariu decent și că își permite să poarte un costum cu papion la un asemenea eveniment, însă consideră că problema reală a fost percepția creată de întreaga petrecere.
Acesta a explicat că nu se consideră o persoană bogată, dar nici una lipsită de posibilități financiare, motiv pentru care nu vede nimic nepotrivit în faptul că a ales o ținută elegantă pentru rolul de naș.
„Suntem rupți de realitate”. Ce l-a deranjat cel mai mult pe liderul PSD
Sorin Grindeanu consideră că imaginile de la botez au creat impresia că social-democrații nu înțeleg dificultățile prin care trec oamenii și că trăiesc într-o realitate diferită de cea a majorității populației.
Președintele PSD a făcut referire și la măsurile de austeritate adoptate în perioada în care Ilie Bolojan s-a aflat la conducerea Guvernului, susținând că petrecerea a transmis un mesaj nepotrivit într-un moment în care românii resimt efectele reducerilor și ale măsurilor economice.
Liderul social-democrat a adăugat că nu poate controla alegerile vestimentare ale tuturor invitaților sau ale partenerelor colegilor săi, dar consideră că, în calitate de președinte al partidului, avea responsabilitatea de a reacționa.
Cine a participat la botezul din Timișoara
Evenimentul care a provocat controverse a fost organizat la Timișoara, unde copilul lui Alfred Simonis, președintele Consiliului Județean Timiș, a fost botezat de Sorin Grindeanu.
La petrecere au fost prezenți mai mulți lideri și reprezentanți ai PSD, printre care Lia Olguța Vasilescu, Alexandru Rogobete, Alexandru Rafila, Florin Manole, Daniel Băluță și Bogdan Ivan. La eveniment a participat și Sorin Ionescu, ministru delegat pentru învățământul preuniversitar.
Fotografiile publicate ulterior pe rețelele sociale au atras atenția prin ținutele scumpe și accesoriile purtate de unele dintre invitate. Printre persoanele despre care s-a vorbit în mediul online s-a numărat și Sorina Docuz, partenera fostului premier Marcel Ciolacu, care a apărut într-o rochie gri, accesorizată cu o haină de blană ce părea a fi din șinșilă.
Imaginile au generat comentarii despre luxul și opulența afișate la petrecere, iar unii internauți au vehiculat că haina ar putea valora zeci de mii de lei.
Controversa l-a determinat pe Sorin Grindeanu să iasă public cu explicații și scuze, liderul PSD încercând să se distanțeze de imaginea de partid desprins de problemele cotidiene ale românilor.