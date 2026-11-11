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Politica· 3 min citire

Sorin Grindeanu, reacționează după scandalul ținutelor luxoase de la botez: „Imaginea transmisă de noi este că suntem rupți de realitate”

Sorin Grindeanu

Sorin Grindeanu

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Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 11 nov. 2026, 23:56

Președintele PSD recunoaște că a fost afectat de reacțiile apărute după petrecerea la care a fost naș și spune că evenimentul a creat o percepție greșită despre partid. Grindeanu și-a cerut scuze public și a admis că nu și-a revenit nici acum complet după controversă.

Sorin Grindeanu a vorbit miercuri seară despre controversele provocate de imaginile de la botezul organizat la Timișoara, unde a avut rolul de naș. Ținutele extravagante purtate de unii dintre invitați au stârnit numeroase comentarii în spațiul public, iar liderul PSD consideră că petrecerea a transmis un mesaj nepotrivit despre partid și despre relația acestuia cu problemele românilor.

Invitat în cadrul unei emisiuni televizate, Grindeanu a recunoscut că reacțiile negative l-au afectat și a precizat că nu încearcă să prezinte PSD drept o formațiune politică fără greșeli. Acesta a explicat că regretă imaginea creată în urma evenimentului și că și-a cerut scuze în fața cetățenilor.

Grindeanu spune că nu este nici bogat, nici sărac: „Îmi permit să merg îmbrăcat într-un costum și cu papion”

Liderul social-democrat a ținut să facă o distincție între ținuta pe care a purtat-o în calitate de naș și vestimentația extravagantă care a atras atenția publicului. Grindeanu a afirmat că are un salariu decent și că își permite să poarte un costum cu papion la un asemenea eveniment, însă consideră că problema reală a fost percepția creată de întreaga petrecere.

Încep prin a spune un lucru foarte clar: Partidul Social-Democrat nu e un partid perfect, nu e un partid imaculat şi nu am să pretind, ca preşedinte al PSD, că suntem aşa. Evident am fost afectat de acest eveniment.

a declarat Sorin Grindeanu.

Acesta a explicat că nu se consideră o persoană bogată, dar nici una lipsită de posibilități financiare, motiv pentru care nu vede nimic nepotrivit în faptul că a ales o ținută elegantă pentru rolul de naș.

Vă spun sincer că, la nivel personal, evident, sunt un om care e al treilea om în stat şi are un salariu decent şi care îşi permite - nu sunt un om bogat, dar nu sunt un om sărac - care îşi permite să meargă, atunci când e naş, îmbrăcat într-un costum şi cu papion. Dar nu e vorba despre asta. Este vorba despre o imagine proastă, greşită şi pentru asta mi-am cerut eu scuze în faţa românilor şi vă recunosc că nu mi-am revenit câteva zile bune şi nici acum.

a completat Sorin Grindeanu.

„Suntem rupți de realitate”. Ce l-a deranjat cel mai mult pe liderul PSD

Sorin Grindeanu consideră că imaginile de la botez au creat impresia că social-democrații nu înțeleg dificultățile prin care trec oamenii și că trăiesc într-o realitate diferită de cea a majorității populației.

Președintele PSD a făcut referire și la măsurile de austeritate adoptate în perioada în care Ilie Bolojan s-a aflat la conducerea Guvernului, susținând că petrecerea a transmis un mesaj nepotrivit într-un moment în care românii resimt efectele reducerilor și ale măsurilor economice.

Am chiar certitudinea că imaginea transmisă de noi a fost una că suntem rupţi de realitate. Că, în timp ce un an jumătate Bolojan a tăiat tot şi a dus România în cap, noi ne strângem undeva şi nu ne dăm seama, fiind veniţi noi la guvernare de o săptămână, nu ne dăm seama de realitate şi ăsta a fost motivul pentru care, în primul rând, am ieşit să-mi cer scuze.

a zis Sorin Grindeanu.

Liderul social-democrat a adăugat că nu poate controla alegerile vestimentare ale tuturor invitaților sau ale partenerelor colegilor săi, dar consideră că, în calitate de președinte al partidului, avea responsabilitatea de a reacționa.

Sigur că nu pot să răspund pentru modul în care se îmbracă unii dintre colegii mei sau de soţiile domniilor lor, dar, ca preşedinte al Partidului Social Democrat, mi-am cerut scuze şi încerc şi în seara aceasta, dar vă asigur de ceva, că nu suntem rupţi de realitate.

a adăugat Sorin Grindeanu.

Cine a participat la botezul din Timișoara

Evenimentul care a provocat controverse a fost organizat la Timișoara, unde copilul lui Alfred Simonis, președintele Consiliului Județean Timiș, a fost botezat de Sorin Grindeanu.

La petrecere au fost prezenți mai mulți lideri și reprezentanți ai PSD, printre care Lia Olguța Vasilescu, Alexandru Rogobete, Alexandru Rafila, Florin Manole, Daniel Băluță și Bogdan Ivan. La eveniment a participat și Sorin Ionescu, ministru delegat pentru învățământul preuniversitar.

Fotografiile publicate ulterior pe rețelele sociale au atras atenția prin ținutele scumpe și accesoriile purtate de unele dintre invitate. Printre persoanele despre care s-a vorbit în mediul online s-a numărat și Sorina Docuz, partenera fostului premier Marcel Ciolacu, care a apărut într-o rochie gri, accesorizată cu o haină de blană ce părea a fi din șinșilă.

Imaginile au generat comentarii despre luxul și opulența afișate la petrecere, iar unii internauți au vehiculat că haina ar putea valora zeci de mii de lei.

Controversa l-a determinat pe Sorin Grindeanu să iasă public cu explicații și scuze, liderul PSD încercând să se distanțeze de imaginea de partid desprins de problemele cotidiene ale românilor.

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